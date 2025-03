Amichevoli estive: brilla la Fiorentina di Rossi, male la Lazio, goleada del Parma

Tempo di test estivi per diverse compagini chiamate a sorprendere nella prossima Serie A. Gli esiti sono contrastanti, indirizzati da gambe pesanti, idee poco chiare e valore degli avversari in campo. La favola più bella è quella di Giuseppe Rossi. Lontani i cupi ricordi del mancato Mondiale. Pepito corre e segna, con la Fiorentina che espugna Malaga, trascinata dall'azzurro e da Gonzalo Rodriguez. In tribuna Cuadrado, al centro di un pericoloso intreccio di mercato.

Stecca la Lazio di Pioli. Nel giorno della festa di Miro Klose, l'ambiziosa compagine del Presidente Lotito subisce la miglior condizione dei tedeschi, soprattutto nel primo tempo, quando il tecnico punta sul pieno recupero dei reduci dalla spedizione iridata. Il sussulto nel finale. I biancocelesti, rivitalizzati dai cambi, accorciano con Ledesma e sfiorano il pari, prima del terzo gol di Stindl.

Il Parma rifila sette reti al Voghera, in una sfida condizionata dall'eccessiva differenza tra le due squadre in campo. L'ondata gialloblù colpisce nella ripresa, dopo una prima frazione chiusa in parità. Doppietta di Amauri e tripletta di Coda tra gli emiliani.

Si ferma il Palermo di Iachini. Una buona prestazione per i rosanero, condizionata dall'imprecisione sottoporta e dalla sfortuna. Hernandez non punge, mentre Belotti appare già in forma campionato. Un gol di Jimenez basta all'Al Ahli. Urgono rinforzi nel comparto offensivo in vista dell'inizio di stagione.