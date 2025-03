Fiorentina, idea Marin

La Fiorentina si muove per anticipare gli eventi. Il colloquio tra Della Valle e Cuadrado non ha diradato i dubbi sul futuro dell'esterno colombiano. Barcellona e soprattutto Manchester United puntano a forzare la trattativa per contendersi, a suon di milioni, un talento che al Mondiale solo a tratti ha entusiasmato.

La dirigenza viola ha nel frattempo individuato il possibile sostituto dell'ex Udinese. Il profilo identificato dal club è quello del tedesco Marko Marin. Longilineo, rapido, dotato di grande tecnica, esplode in Bundesliga nel Werder Brema.

Le sue prestazioni attirano le sirene delle grandi d'Europa e a battere sul tempo tutti è il ricco Chelsea. A Stamford Bridge il genio di Marin appassisce, spesso in panchina, quasi mai protagonista. Il club di Abramovich decide di mandare il ragazzo in prestito per rivalorizzarne doti e cartellino. In soccorso di Marin giunge quindi il Siviglia. In Spagna il tedesco trascorre l'ultima stagione. Ora il ritorno al Chelsea, prima di una nuova, probabile, partenza.

La Fiorentina accelera e punta al colpaccio, con ridotto esborso economico.

