Un nuovo nome per la porta del Sassuolo: Jean Francois Gillet

Il Sassuolo è alla disperata ricerca di un nuovo portiere e - dopo i nomi di Agazzi e Storari - nelle ultime ore è spuntata una nuova pista: quella di Jean Francois Gillet.

L'esperto estremo difensore sta per finire di scontare la squalifica di 13 mesi (inizialmente era di 3 anni e 7 mesi) a causa del calcio scommesse. Il belga è dunque pronto a tornare in campo. Ora deve decidere se rinnovare con il Torino oppure cambiare squadra. Nonostante il lungo stop le offerte non mancano: su di lui - oltre ai neroverdi - c'è anche il Catania.

Arrivato in Italia nell'estate 1999 quando il Monza lo acquistò dallo Standard Liegi, Gillet ha vestito le maglie di Bari dal dicembre 2000 a giugno 2011 - con una parentesi al Treviso nella stagione 2003/2004 - Bologna (stagione 2011-2012) e infine Torino. Nel luglio 2011, terminata la sua avventura decennale con i galletti, l'allora sindaco di Bari Michele Emiliano gli consegna le chiavi della città come segno di attaccamento alla scietà e alla città. Tuttavia il giocatore - a seguito della condanna per illecito sportivo - dovrà riconsegnarle. Ora per Gillet inizia una nuova carriera.