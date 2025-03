Diego Lopez al Milan: è fatta!

Il Milan ha un nuovo estremo difensore: Diego Lopez. Sarà il 32 enne portiere spagnolo a difendere i pali della porta rossonera nella stagione che sta per incominciare. Mancava solo l'ufficialità ma l'affare è stato definito e ora ogni tassello è al posto giusto. Sky Sport ha dato la notizia della buona riuscita dell'operazione, poco dopo che lo stesso Adriano Galliani aveva annunciato che la fumata bianca sarebbe arrivata al "99,9%".

Anche il canale tematico della società Milan Channel ha già presentato il nuovo acquisto, un bel regalo di compleanno per mister Pippo Inzaghi. I dettagli dell'accordo dovrebbero essere i seguenti: il portiere arriva a zero dal Real Madrid con delle clausule che garantirebbero al club di Florentino Perez fino a 2 mln di euro in bonus conseguibili al raggiungimento di determinati traguardi del Milan, come l'approdo in Champions League.

Al giocatore invece è stato offerto un quadriennale da 2,5 mln di euro l'anno. Decisive sono state due decisioni: la volontà di Diego Lopez di vestire la maglia rossonera rifiutando Liverpool e Arsenal e abbassandosi l'ingaggio; e la scelta di Galliani di aumentare di un ulteriore anno (da 3 a 4) il contratto del portiere spagnolo.

L'estremo difensore originario di Paradela e nato nel novembre del 1981 vestirà la maglia del Milan dopo 5 anni con quella del Real Madrid intervallati dalle due parentesi con Villarreal e Siviglia. 196 cm x 87 kg le sue caratteristiche fisiche. Ecco chi è Diego Lopez, nuovo portiere rossonero!