Fiorentina: Camporese in prestito al Bari

Il Bari punta al ritorno in Serie A. Dopo i colpi De Luca, Stoian e Stevanovic, dalla Viola arriva - in prestito con diritto di riscatto - il centrale difensivo Michele Camporese.

Il giocatore del '92 ha esordito nella massima serie il 20 novembre 2010 in Milan-Fiorentina (finita 1-0) e nel febbraio 2011 ha siglato la sua prima rete in Serie A nella gara Palermo-Fiorentina (2-4 il rislutato finale).

Durante la scorsa stagione ha giocato in prestito in Serie B al Cesena, contribuendo alla promozione in A dei romagnoli con 18 presenze e 2 reti. Ora che i numerosi infortuni - che finora hanno condizionato fortemente la carriera del difensore - sono alle spalle, Camporese è pronto a vivere una stagione da protagonista con la maglia del Bari. D'altronde Mangia ha sempre saputo crescere o recuperare i giovani.