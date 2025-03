Sassuolo tra Kucka e un nuovo portiere

I neroverdi sono alla ricerca di un centrocampista. L'obiettivo numero uno è Luca Cigarini dell'Atalanta - valutato dai bergamaschi 6 milioni - ma nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Juraj Kucka del Genoa. Il giocatore classe '87 - a Genova da gennaio 2011 e che in carriera ha anche vestito anche la maglia dello Sparta Praga e disputato con la sua nazionale il mondiale 2010 in Sud Africa - è valutato dai rossoblù 7 milioni di euro.

Il Genoa inoltre vuole in cambio l'attaccante Leonardo Pavoletti, in uscita dal Sassuolo e richiesto da molte squadre. I discorsi sono appena avviati, ma vista la grande collaborazione tra le due società - soprattutto dopo l'affare Vrsaljko - non è da escludere che questo scambio possa a breve concretizzarsi.

Nel caso in cui la trattativa non vada a buon fine, i dirigenti neroverdi Bonato e Rossi si tufferanno sul sampdoriano Pedro Obiang, sul quale c'è anche il West Ham. Capitolo portiere. La pista principale degli emiliani - dopo l'infortunio di Pegolo destinato ad un lungo stop - è Michael Agazzi del Milan. L'ex portiere di Cagliari e Chievo durante il ritiro non ha convinto l'ad Galliani e mister Inzaghi, disposti a cederlo in prestito. Bisognerà convincere il giocatore, che solo ieri è stato informato della possibile trattativa e che dovrebbe rinunciare al Milan appena due mesi dopo il suo approdo in rossonero. L'alternativa potrebbe essere Marco Storari - ottimi i rapporti tra Juve e Sassuolo - con Bizzarri e Lamanna a rimorchio. Nelle prossime ore ci sarà maggiore chiarezza.