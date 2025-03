Si infiamma il mercato dell'Empoli: stretta per Bianchetti, sogno Saponara

Al momento, gli obiettivi principali dell'Empoli sono il difensore classe '93 Matteo Bianchetti - a metà tra Inter e Verona - e il trequartista del Milan Riccardo Saponara, che ha già vestito la maglia azzurra dal gennaio 2009 a luglio 2013. Per il primo si prospetta un duello con il Bari: il neo allenatore dei galletti Devis Mangia avrebbe individuato in Bianchetti - suo pupillo durante gli ultimi campionati europei Under 21 dello scorso giugno - la pedina principale per sistemare la difesa. Determinante sarà la volontà del giocatore, che non rientra nei piani del Verona, club in cui milita attualmente.

Anche per Saponara la situazione è complicata, in quanto il Milan per ora non lo lascia partire e recentemente il giocatore ha dichiarato di voler restare in rossonero per giocarsi un posto da titolare.

L'alternativa si chiama Piotr Zielinski, trequartista classe '94 dell'Udinese. Il polacco - che durante il ritiro non ha impressionato Stramaccioni - è destinato a lasciare i friulani e su di lui c'è anche il Torino. Resta sempre caldo l'asse di mercato con la Fiorentina: gli azzurri vogliono i centrocampisti Matias Vecino - uruguaiano classe 1991 - e Rafal Wolski - polacco calsse 1992 - entrambi in uscita dalla Viola. Più difficile arrivare a Bernardeschi. Nei prossimi giorni ci sarà inoltre un incontro con l'Inter per Laxalt. Mercato acceso quello dell'Empoli. Nelle prossime ore ci saranno gli ulteriori sviluppi.