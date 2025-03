Milan, occasione Diego Lopez?

Un'occasione per due. Da una parte il Milan e l'annoso problema tra i pali. Dall'altra il Real, luogo di abbondanza talvolta dannosa. Il diavolo riflette sulla necessità di acquistare un affidabile numero uno in vista della prossima stagione. Le primavere di Abbiati e le incertezze di Agazzi destano quantomeno preoccupazione. Perin e Reina hanno un costo ad oggi troppo elevato. Il talentuoso estremo difensore del Genoa piace parecchio, ma Preziosi ha alzato il tiro. 10 milioni o non si tratta nemmeno.

In un mercato al risparmio, legato a cessioni illustri e ingaggi ridotti, operazione impossibile. A sorpresa un aiuto potrebbe giungere da Madrid. Il profilo è di alto livello. Diego Lopez ha giocato, da titolare, le ultime due stagioni di Liga al Bernabeu. Mourinho ha messo a sedere il simbolo blanco, Casillas, per far posto all'ex Siviglia. Quella che sembrava una ripicca, verso uno dei reazionari, si è rivelata, con l'arrivo di Ancelotti, oculata scelta tecnica.

Anche il mite Carletto ha puntato su Diego Lopez, più affidabile di San Iker. In una sorta di compensazione, di rispetto per la storia, a Casillas è stata concessa la preziosa vetrina della Champions.

Con l'inizio della nuova stagione, l'addio del capitano pareva scontato. A cambiare le prospettive l'arrivo a Madrid di Keylor Navas, in luce con la Costa Rica al recente Mondiale in Brasile. L'idea di trascorrere un'annata, importante, in una continua lotta di classe con altri due pretendenti al trono di miglior portiere non piace a Diego Lopez. L'ipotesi Monaco è quasi tramontata, ora all'orizzonte il Milan.

"Sono il migliore e lo sapete", queste le parole di Diego, riportate da Marca. Ora resta da capire dove dimostrarlo. Se ancora a Madrid, o a Milano.

CONSTANT VIA - Ufficiale, nel frattempo, la cessione di Constant al Trabzonspor.