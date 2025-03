Fiorentina, ufficiali le cessioni di Rebic e Compper

Piazzati due giocatori in uscita in casa Fiorentina. La Viola ha infatti ceduto al Lipsia o RB Leipzig che dir si voglia Marvin Compper ed Ante Rebic. Il primo passa ai tedeschi militanti in seconda categoria a titolo definitivo, il secondo solo a titolo temporaneo.

Il difensore non aveva sfigurato nella sua unica stagione alla Fiorentina. 16 presenze, capace di agire in tutte e tre le posizioni della difesa a 3 di Montella, duro ma composto. Lascia l'Italia chiuso - sostanzialmente - dall'acquisto di Basanta. Ora i difensori centrali a disposizione di Montella rimangono sei: Gonzalo Rodriguez, Hegazy, Savic, Tomovic, Roncaglia e Basanta stesso. Da piazzare rimangono Camporese e Diakité.

Il promettente attaccante classe '93 ha invece poco brillato. 4 presenze ed 1 rete, il giocatore, in mostra anche durante i Mondiali 2014 con la Croazia, non ha avuto modo di mettere in mostra le sue qualità: carattere duro, fisicamente dotato, ottimo nella finalizzazione. Sarebbe stato un altro anno di tanta panchina per lui che è stato messo dietro anche a Ryder Matos la scorsa stagione quando Giuseppe Rossi e Mario Gomez non erano arruolabili. Aggiungeteci gli arrivi di Bernardeschi e Babacar ed il gioco è fatto.