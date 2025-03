Colpo del Verona: Rafa Marquez

Rafa Marquez - 35 anni - riparte dal Verona. L'esperto difensore - reduce da un ottimo mondiale disputato in Brasile e cercato anche da Lazio e Sampdoria - è un nuovo giocatore gialloblù. Il sito ufficiale del Club Leon - la sua ultima squadra - attraverso un comunicato ufficiale "ringrazia Rafael Marquez per la sua professionalità" e "augura al giocatore di trovare un nuovo cammino e i migliori successi con l'Hellas Verona".

Una carriera piena di trofei e di successi quella del messicano. Che ha indossato per sette stagioni la maglia azulgrana del Barcellona, con il quale ha vinto 4 campionati, 2 Champions League, un Mondiale per club, una Supercoppa europea, una Coppa di Spagna e tre Supercoppe di Spagna. Tra l'estate 1999 e maggio 2003 ha giocato anche con il Monaco vincendo una Ligue 1 (stagione 1999/2000), una Supercoppa di Francia e una Coppa di Lega francese. Ora, con un Rafa Marquez in più, i tifosi scaligeri possono pensare in grande.