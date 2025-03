Zamparini: "Albertini e Tavecchio? Dovrebbero ritirarsi entrambi"

Nella lotta alla Presidenza FIGC, nella querelle arcinota Albertini - Tavecchio, posizione singolare è quella del vulcanico Zamparini. Al termine dell'amichevole con l'Apollon Limassol, il numero uno rosanero si è espresso sulla lotta ai vertici del calcio italiano.

Zamparini si è detto contrario a entrambe le candidature "Dovrebbero ritirarsi entrambi per lasciar spazio a un dirigente di spessore", rifiutando il passato, Tavecchio appunto, ma anche il rinnovamento, espresso dal pensiero di Albertini. Quello all'ex centrocampista del Milan è in realtà un vero e proprio attacco "Non lo prenderei neanche a fare il portinaio della mia azienda".

Il Palermo non ha ufficialmente ritirato l'appoggio al n.1 della Lega Dilettanti "tra Tavecchio e Albertini sceglierei ancora Tavecchio", come invece ha fatto recentemente l'Empoli.