Palmeiras - Fiorentina 2-1, Rossi non basta

Continua la Tournèe della Fiorentina in Sudamerica. Dopo la vittoria di misura nella prima amichevole contro l'Estudiantes, arriva una sconfitta contro i brasiliani del Palmeiras. I brasiliani si impongono per 2 reti ad 1 in una partita giocato a ritmi elevati, dove si è messo in mostra un ritrovato Giuseppe Rossi, autore della rete che ha accorciato le distanze nella ripresa.

Nella prima frazione Montella opta per un 4-3-3 e manda in campo tante riserve, soprattutto per valutarle ed eventualmente decidere chi dei tanti giocatori in rosa possa essere ceduto.

Questi gli 11 mandati in campo nella prima frazione: Neto; Tomovic, Hegazi, Savic, Pasqual; Joaquin, Mati Fernandez, Bakic, Lazzari; Ilicic, Babacar.

La Fiorentina parte forte con Babacar che si mangia un gal incredibile, ma paga a caro prezzo due disattenzioni difensive e si ritrova sotto 2 a 0. Sono di Victor Luis e di Leandro le due reti del Palmeiras. Di pregevole fattura la seconda rete, con Leandro che mette in imbarazzo Hegazi e Savic e trafigge Neto con un tiro preciso.

Nella ripresa Montella cambia modulo e passa al 3-5-2 e inserisce Vecino, Pizarro, Vargas e Rossi. I viola iniziano a macinare gioco con un Rossi davvero in forma. E' di Pasqual la prima azione pericolosa della ripresa; imbeccato da un lancio perfetto di Rossi, il terzino sinistro entra in area e conclude con un sinistro chirurgico che si stampa sul palo. Ennesima azione viola, con un Babacar mai domo; l'attaccante senegalese parte in contropiede e offre un perfetto assist per Rossi, che resiste alla carica di un difensore avversario ed anticipa l'uscita del portiere con un morbido sinistro. La Fiorentina ci prova fino alla fine ma non trova la rete del pareggio.

Nel post partita Vincenzo Montella è apparso davvero soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi e ha elogiato sia Rossi che la voglia di far bene. Ecco le parole del tecnico campano: "al di là del gol Pepito si è mosso bene e a livello fisico è in crescita. Ha fatto un grande gol. Mi è piaciuta la voglia della squadra di non perdere anche questa partita che per noi era solo di preparazione. Sul piano del gioco abbiamo fatto meglio oggi dell’altra partita. Rossi e Gomez? La loro intesa cresce anche in allenamento vedremo se farli giocare insieme. Capitano Neto perché giocavamo in casa sua e se lo meritava per come sta lavorando dal primo giorno che sono arrivato io. In Perù se Vargas giocherà sarà capitano. Roma? Sarà una partita impegnativa, ma è ancora presto per pensarci”.