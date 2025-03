Verona, Nico Lopez per il dopo Iturbe

Nico Lopez - da sempre un pallino del diesse gialloblu' Sogliano - e' l'obiettivo numero uno del Verona. Gia' avviati i contatti con i bianconeri. L'ostacolo numero uno e' Stramaccioni, che tanto crede nel giovane attaccante uruguaiano.

"El Conejo" e' arrivato in Italia nel gennaio 2012 quando la Roma lo acquisto' dal Nacional per circa 1 milione di dollari.

Durante i primi sei mesi nella Capitale si mette in mostra con la Primavera giallorossa, con la quale segna 15 gol in 12 presenze, partendo spesso dalla panchina. Esordisce in Serie A sotto la guida di Zeman il 26 agosto 2012 in Roma-Catania segnando la rete del definitivo 2-2. Durante la stagione trovera' tuttavia poco spazio.

La scorsa estate la Roma - nell'affare Benatia - lo gira in comproprieta' all'Udinese per 1 milione di euro. Con i bianconeri colleziona 11 presenze e due reti. Da registrare il gol decisivo nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan nel gennaio 2014. Il 20 giugno la societa' friulana riscatta l'intero cartellino del giocatore.

L'ipotesi Verona potrebbe essere per Nico Lopez - che per ora ha espresso solo in parte il suo talento - l'occasione di trovare continuita' e la definitiva consacrazione.