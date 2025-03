Lecce, colpo Moscardelli

Il Lecce vuole tornare in Serie B. La societa' e il presidente Tesoro sono molto attivi sul mercato. E dopo il rinnovo di capitan Miccoli e l'acquisto di Della Rocca, dal Bologna arriva Davide Moscardelli.

L'attaccante italo-belga a 34 anni riparte dunque dalla Lega Pro. Soprannominato Mosca-gol, il giocatore in carriera ha indossato anche le maglie di Triestina, Rimini, Cesena, Piacenza e Chievo. Nell'ultima stagione ha messo a segno due reti (in Bologna-Sampdoria 2-2 alla seconda giornata di campionato e in Coppa Italia contro il Siena).