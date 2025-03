Serie A 2014/2015, il calendario: subito Roma - Fiorentina, alla terza Milan - Juventus

Si alza il sipario. La Serie A affida alla tecnologia la scoperta del calendario 2014/2015. Una cavalcata di 38 giornate, pronta a prendere il via nell'ultimo week-end d'agosto. Nel rispetto dei paletti imposti, la griglia pone subito match intriganti. Ad aprire le danze Milan - Lazio e Roma - Fiorentina, con Inter e Juve impegnate in trasferta, rispettivamente Torino e Verona (Chievo). Alla terza incontri e ricordi. Il diavolo ritrova il vecchio condottiero. A San Siro arriva la Juventus di Max Allegri. A Roma invece ecco il maestro boemo, di nuovo in sella alla guida del Cagliari. Da ultimo lo scontro tra Luca Toni e il Palermo.

Per l'Inter di Mazzarri, dopo un inizio abbordabile, il primo doppio test tra la sesta e la settima giornata. Nerazzurri impegnati a Firenze, prima della sfida di San Siro con il Napoli. Sesta giornata, in programma il 5/10, caratterizzata anche dal duello scudetto Juve - Roma. L'addio di Conte e un oculato mercato giallorosso annunciano un duello ad armi pari. Punto focale per il Napoli di Benitez quello a cavallo tra la decima e l'undicesima giornata. Roma e Fiorentina testeranno le ambizioni dei partenopei.

Il derby di Milano andrà in scena sul finire di novembre, nella dodicesima giornata, poco prima di Roma - Inter. Trittico impegnativo per la squadra del Presidente Thohir, opposta nella 14a giornata all'ex Stramaccioni.

Diversi big match nelle giornate di chiusura. Il 14/12, 15a giornata, ecco Milan - Napoli. Sette giorni dopo Inter - Lazio e Roma - Milan. Al ritorno dalla sosta, il 6/1, il derby d'Italia, Juventus - Inter. A chiudere, nella 18a giornata, Napoli - Juventus e la stracittadina della Capitale, Roma - Lazio.

1a Giornata:

Atalanta - Verona

Cesena - Parma

Chievo - Juventus

Genoa - Napoli

Milan - Lazio

Palermo - Sampdoria

Roma - Fiorentina

Sassuolo - Cagliari

Torino - Inter

Udinese - Empoli