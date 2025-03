Caso Tavecchio: la FIFA chiede chiarezza

E' diventato ormai a tutti gli effetti il "Caso Tavecchio". Dopo la grave gaffe a stampo razzista sugli extracomunitari ( "le questioni di accoglienza sono un conto, quelle del gioco un altro. L'Inghilterra individua dei soggetti che entrano, se hanno professionalità per farli giocare, noi invece diciamo che 'Opti Poba' è venuto qua, che prima mangiava le banane, adesso gioca titolare nella Lazio e va bene così. In Inghilterra deve dimostrare il suo curriculum e il suo pedigree") del candidato alla Presidenza della FIGC Carlo Tavecchio, è scoppiato un vero e proprio putiferio.

Dopo che la Fiorentina e la Sampdoria hanno ritirato il loro appoggio alla candidatura del presidente della Lega Dilettanti, anche la FIFA ha voluto dire la sua. La Federcalcio Internazionale ha inviato in mattinata una lettera alla FIGC, chiedendo estrema chiarezza e di adottare tutte le misure necessarie per fare chiarezza sulla questione. Le frasi pronunciate da Tavecchio hanno allertato subito la Task Force della FIFA contro il razzismo e le discriminazioni, e il suo presidente, Jeffrey Webb, ha tenuto a ricordare alla Federcalcio Italiana che la lotta al razzismo è di massima priorità.

Questa sera si terrà il sorteggio del calendario per la Serie A 2014/2015, e sicuramente i presidenti di tutte le squadre avranno l'occasione per un confronto e per fare il punto della situazione.