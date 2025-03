Olympiacos-Milan 3-0, Inzaghi: “Sconfitta? Guardo la prestazione"

Il Milan di Pippo Inzaghi non poteva iniziare peggio la sua avventura in Guinness Cup. I rossoneri perdono contro l’Olympiacos per 3-0, eppure Inzaghi non fa drammi e coglie gli aspetti positivi rilevati in questo match: “Conoscevo i rischi, siamo arrivati solo un giorno e mezzo fa e non abbiamo avuto il tempo di allenarci. -Precisa Inzaghi – L’Olympiacos è più avanti di noi nella condizione fisica, ma adesso i risultati non contano. Bisogna guardare la prestazione“. Al di là della sconfitta, SuperPippo ha visto una squadra propositiva: “Mi è piaciuto lo spirito avuto e la voglia di tutti. Abbiamo creato qualche occasione, non siamo stati brillanti, ma andiamo avanti”.

Coglie poi i lati positivi: “L’importante è che nessuno si sia fatto male. Ho dovuto far giocare De Sciglio e Honda perché siamo in pochi numericamente, ma quando saremo tutti sarà un altro Milan“. Infine mister Inzaghi conclude: “E’ importante disputare questo torneo perché ci confrontiamo con squadre di grande spessore e poi abbiamo tanti tifosi in America”.