Nenè resta in Italia. Dopo la fine del rapporto con il Cagliari, l'attaccante, ormai trentunenne, sceglie Verona, sponda Hellas, per continuare la sua avventura nella massima serie.

L'accordo con gli scaligeri è per una stagione, con opzione per la seconda. Terzo acquisto di rilievo per la squadra di Mandorlini dopo Christodoulopoulos e Tachtsidis.

Da coprire la falla lasciata dalla partenza di Iturbe, approdato alla Roma per oltre 24 milioni di euro.