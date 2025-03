Niente Psg nel futuro di Conte e a dirlo è proprio l' ex allenatore bianconero in un brevecomunicato rilasciato all’Ansa, fa chiarezza sulle ultime voci che lo vedevano come futuro allenatore del Psg: “Leggo di presunti contatti tra un non meglio precisato ‘mio entourage’ e il Psg. Non usufruendo di agenti o entourage, posso dire che la presunta notizia è priva di qualsivoglia veridicità”

La prima smentita era però arrivata in mattinata dallo stesso club francese, contattato da L'Equipe.