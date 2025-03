Antonio Conte al Psg? Ma la dirigenza francese smentisce

La bomba di mercato esplode nella notte: Antonio Conte è a un passo dal Paris Saint-Germain.. I rappresentanti del tecnico pugliese avrebbero già raggiunto l’accordo e l’annuncio verrebbe dato addirittura nelle prossime ore, forse domani. Alla base della scioccante svolta, la scarsa fiducia che i vertici del club parigino nutrono nei confronti di Laurent Blanc. Il campionato francese inizierà l’8 agosto, quando il PSG affronterà il Reims in trasferta. Conte ha lasciato all'improvviso la Juventus (anche se già si erano avvertiti segnali di insofferenza a fine campionato) e l'addio ai colori bianconeri, assumerebbe un altro tipo di significato.

l'ex allenatore juventino andrebbe a prendere il posto di Laurent Blanc - Laurent Blanc, al termine del primo anno sulla panchina parigina ha conquistato il titolo francese, ma non ha mai soddisfatto appieno la dirigenza del ricchisismo club transalpino. I dirigenti del Paris Saint-Germain, non sono però mai stati del tutto convinti del lavoro di Blanc, che ha bissato il titolo conquistato da Ancelotti, ma non ha saputo far progredire secondo le loro aspettative la squadra in Champions League, mentre il tecnico italiano è andato a conquistarla con il Real Madrid L'improvvisa disponibilità dell'ex allenatore della Juve, che il 14 luglio scorso ha rescisso consensualmente il contratto con i bianconeri, ha spinto gli uomini del presidente al-Khalifi ad accelerare i tempi..il tempo stringe.

Sfumerebbe così l'approdo di Conte sulla panchina della Nazionale che sembrava ormai cosa fatta. I primi contatti tra Conte e il calcio francese risalgono alla scorsa primavera, quando un suo rappresentante aveva parlato in Versilia con un emissario del Monaco, alle prese con la necessità di sostituire Ranieri, ormai fuori dalla lotta per il titolo. Ma il Monaco ha poi deciso di puntare sul portoghese Leonardo Jardim, proveniente dallo Sporting Lisbona.

Conte al PSG, c'è la smentita ufficiale- Contattato da L'Equipe, il PSG ha smentito qualsiasi contatto con Antonio Conte. Il club francese rincara la dose aggiungendo che, tra l'altro, questa voce "sarebbe un mezzo di pressione utilizzato dall'entourage del 44enne tecnico nel quadro di una trattativa che Conte starebbe attualmente conducendo con un altro club italiano".

Quindi I dirigenti dei campioni di Francia sospettano che questa voce sia uscita dall'entourage del tecnico per mettere pressione alla sua possibile nuova destinazione: la Nazionale italiana? O davvero un altro club italiano?