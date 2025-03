Coppa Italia 2014/2015, il sorteggio

Milano - E' terminato da poco il sorteggio della prossima Coppa Italia, che vedrà il Napoli difendere il titolo conquistato nella Finale di Roma contro la Fiorentina. I Campioni in carica, come le altre 7 teste di serie, partiranno dagli Ottavi di Finale, dove incontreranno con molte probabilità l'Udinese di Stramaccioni. La Fiorentina, seconda nell'ultima edizione, potrebbe ritrovarsi di fronte la Roma ai Quarti di Finale. Questi i possibili accoppiamenti nei Quarti di Finale: Milan-Torino, Napoli-Inter, Roma-Fiorentina e Juventus-Parma. Il derby tra Milan ed Inter e la sfida tra Roma e Juve, costituirebbero lo scenario più affascinante per le Semifinali del Torneo.

Le date - Scenderanno in campo ben 78 squadre che si inizieranno a dare battaglia dal 10 agosto. Il 17 e il 28 agosto 2014 si disputeranno il secondo ed il terzo turno eliminatorio. Poi, dopo una pausa di circa tre mesi, mercoledì 3 dicembre scenderanno in campo le prime squadre della Serie A per il quarto turno eliminatorio. Chi si qualificherà tornerà in campo per gli ottavi di finale il 14 gennaio 2015 e quindi per i quarti di finale in programmazione per mercoledì 4 febbraio. Le semifinali si giocheranno con match di andata e ritorno il 4 marzo e l’8 aprile entrambe sempre di mercoledì mentre la finalissima è fissata per domenica 7 giugno e come data di riserva in caso di qualificazione alla fase finale di coppe europee, mercoledì 20 maggio 2015.

Ecco il tabellone completo:





Ecco il programma delle partite dal primo al del terzo turno:

PRIMO TURNO: 9-10 AGOSTO 2014

Albinoleffe-Renate

Pontedera-Messina

Vicenza-Bassano

Juve Stabia-Prato

Benevento-Correggese

Como-Matelica

Catanzaro-Akragas

Reggina-Casertana

Salernitana-Alessandria

L'Aquila-Altovicentino

Pisa-RapalloBogliasco

Savona-Terracina

Venezia-Taranto

Cremonese-Cosenza

FeralpiSalò-Santarcangelo

Lecce-Foligno

Sudtirol-Teramo

Monza-Olginatese



SECONDO TURNO: 16-17 AGOSTO 2014

Brescia-Pro Vercelli

Latina-Novara

Pescara - Albinoleffe-Renate

Cittadella - Pontedera-Messina

Livorno - Vicenza-Bassano

Varese - Juve Stabia-Prato

Entella - Benevento-Correggese

Frosinone - Como-Matelica

Ternana - Catanzaro-Akragas

Crotone - Reggina-Casertana

Lanciano - Salernitana-Alessandria

Bologna - L'Aquila-Altovicentino

Carpi - Pisa-RapalloBogliasco

Bari - Savona-Terracina

Avellino - Venezia-Taranto

Trapani - Cremonese-Cosenza

Perugia - FeralpiSalò-Santarcangelo

Spezia - Lecce-Foligno

Catania - Sudtirol-Teramo

Modena - Monza-Olginatese



TERZO TURNO: 23-24 AGOSTO 2014

Chievo - [Pescara - Albinoleffe-Renate]

Sassuolo - [Cittadella - Pontedera-Messina]

LAZIO - [Livorno - Vicenza-Bassano]

[Varese - Juve Stabia-Prato ] - [Entella - Benevento-Correggese]

Sampdoria - [Frosinone - Como-Matelica]

[Brescia - Pro Vercelli] - [Latina - Novara]

Udinese - [Ternana - Catanzaro-Akragas]

Cesena - [Crotone - Reggina-Casertana]

Genoa - [Lanciano - Salernitana-Alessandria]

Empoli - [Bologna - L'Aquila-Altovicentino]

Atalanta - [Carpi - Pisa-RapalloBogliasco]

[Bari - Savona-Terracina] - [Avellino - Venezia-Taranto]

Hellas Verona - [Trapani - Cremonese-Cosenza]

[Perugia - FeralpiSalò-Santarcangelo] - [Spezia - Lecce-Foligno]

Cagliari - [Catania - Sudtirol-Teramo]

Palermo - [Modena - Monza-Olginatese]