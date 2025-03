Milan, Robinho non parte con la squadra

Il Milan è pronto per sbarcare negli Usa in vista della tournee americana, sull'aereo che parte domani pomeriggio non ci sarà Robinho. Il brasiliano è impegnato con la sua agente a trovare una sistemazione al più presto. Si parla di un prestito in patria per poi trovare una soluzione con gli Orlando City in futuro. Sono diverse le trattative in ballo in questo momento, con squadre di più paesi.. Anche il Cruzeiro e l'Atletico Mineiro avrebbero fatto un sondaggio esplorativo per il giocatore ma la pista preferita da Binho resta sempre quella del Santos.

Seguiranno aggiornamenti