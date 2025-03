Il rinnovo di Pizarro e le ultime in casa Fiorentina

Pizarro vestirà ancora la maglia viola. Nella giornata di ieri società e giocatore hanno trovato l'accordo - che nei giorni scorsi pareva essere saltato - per il rinnovo del contratto scaduto lo scorso 30 giugno. Il nuovo accordo ha durata annuale con l'opzione anche per la stagione 2015/2016. La Fiorentina ha dunque ancora il suo regista di centrocampo, pedina fondamentale per Montella.

Capitolo Cuadrado. Il futuro dell' esterno colombiano - ora in vacanza dopo le fatiche dei mondiali - è ancora un'incognita. Della Valle ha rilasciato importanti dichiarazioni al riguardo: "Quando rientrerà vogliamo vedere se ci trasmette la volontà di rimanere a Firenze. Io posso fare il massimo, anche con tanti sacrifici, ma se il ragazzo non ha più gli stimoli per rimanere bisogna prenderne atto. Al momento, però, non ho sensazioni in questo senso". Scenari ancora aperti e incerti.