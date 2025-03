Verona, il ritorno di Tachtsidis

Per il centrocampista si tratta di un ritorno. Vestì la maglia scaligera nella stagione 2011/2012, quando i gialloblù militavano nel campionato cadetto. Il giovane Panagiotis disputò un torneo eccellente.

Tuttavia le successive esperienze con la Roma e il Catania - dove la scorsa estate venne chiamato per sostituire Lodi - non sono state affatto positive. Piccoli segnali di risveglio in questi ultimi sei mesi con il Torino.

Ora, ritrovando Mandorlini e l'ambiente in cui tre stagioni fa ha reso al meglio, Tachtsidis avrà la possibilità di tornare a stupire.