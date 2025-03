Un tris per la Samp: Bergessio, Lodi e Frison tutti dal Catania

Non esattamente un frenetico via vai il mercato della Sampdoria finora. Il club genovese del neo-presidente Ferrero di colpi vero e propri ne aveva conclusi appena due, Cacciatore dall'Hellas e - recentemente - Duncan dall'Inter. E' invece di poche ore fa e di Di Marzio l'indiscrezione che vorrebbe la Samp in odore di un triplo colpo. Evidentemente lavorare a fari spenti è servito ai liguri ad essere - come riportato dal giornalista da Sky - ad un passo dalla conclusione dell'affare che porterebbe Lodi, Bergessio e Frison in un solo colpo dal Catania alla Sampdoria.

L'arrivo dei tre comporterebbe l'uscita dalle casse della Sampdoria di soli 7 milioni di euro al contrario della valutazione complessiva che si aggirerebbe intorno ai 10 milioni.

Un triplo colpo che avrebbe come obiettivo quello di riempire dei vuoti nella rosa della Doria: Frison (sarebbe l'unico ad arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto) per fare il titolare davanti al rivedibile Da Costa dello scorso anno e permettere l'uscita di Romero; Lodi per fare il regista davanti alla difesa che manca, vista la probabile partenza di Obiang (schierato fra le riserve in amichevole); Bergessio per colmare il buco creatosi con la partenza di Maxi Lopez in direzione Chievo.