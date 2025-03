Tragedia per Davide Nicola, muore il figlio di 14 anni

Un fulmine a ciel sereno per l’ex allenatore del Livorno Davide Nicola. Nella giornata di oggi a Vigone, in provincia di Torino, è morto il figlio del tecnico. La dinamica dei fatti è chiara: Alessandro era in bici a pochi passi da casa, quando un autobus lo ha investito, schiacciato dalla ruota superiore del mezzo. A nulla sono valsi i soccorsi.

Tanti sono stati i messaggi di cordoglio per il ragazzo, tra cui quelli della società che Nicola ha allenato per due stagioni, il Livorno: "Il presidente Aldo Spinelli e tutta la Società A.S. Livorno, giocatori, dirigenti, allenatori, si stringono con affetto a Davide Nicola ed alla sua famiglia nel dolore per la scomparsa del figlio Alessandro. A Davide giunga il più sincero e grande cordoglio da parte di tutta la famiglia amaranto e dei tifosi del Livorno".