Il Milan prepara il colpaccio: Cerci è in pole

L’obiettivo primario ad oggi è Alessio Cerci: c’è una precisa ragione per cui il Milan ha deciso di puntare tutto sul trequartista. Ed è una questione squisitamente economica. L’asta per Juan Iturbe è troppo fuori dalla portata dei rossoneri che oggi, a differenza di Juventus e Roma, non possono nemmeno garantire una stagione per il salto sulla ribalta internazionale al giovane attaccante argentina.

Adriano Galliani ha incontrato a Forte dei Marmi il presidente del Torino Urbano Cairo: l'ad e il massimo dirigente granata avrebbero parlato anche dell'esterno, reduce da una grande stagione sotto la Mole ma desideroso di giocare in una big. Il Torino, chiede circa 20 milioni di euro, una cifra impegnativa, per privarsi di Cerci, elemento particolarmente gradito a Inzaghi. Il nuovo tecnico del Milan sta seguendo a distanza l'evolversi dei negoziati, esattamente da Formentera, dove si trova in vacanza. La stessa località, curiosamente, scelta anche dall'ala granata per ritemprarsi dopo le amarezze brasiliane. L’esterno classe ’87 di Velletri combacia perfettamente con l’identikit richiesto da Filippo Inzaghi: attaccante veloce, abile nell’uno contro uno con licenza di accentrarsi dalla destra e concludere a rete con il suo piede mancino oppure sfornare assist per i compagni. Galliani lavorerà per abbassare le pretese, sfruttando il desiderio del giocatore di fare il salto di qualità. A 18 milioni si può fare.

Quello di Cerci, ad ogni modo, non è l'unico nome presente sul taccuino di mercato del Diavolo, alla ricerca di un forte esterno d'attacco: se la pista che porta al granata dovesse sfumare, l’alternativa potrebbe essere Ivan Perisic. Classe ’89, in forza al Wolfsburg, campione di Germania con il Borussia Dortmund nella stagione 2011/2012. Il croato si esprime al meglio su entrambe le fasce ed è reduce da un buon Mondiale. Dotato di tecnica, abilità nel dribbling, senso del gioco, qualità balistiche, resistenza e propensione alla conclusione dalla media distanza e alla giocata individuale..Il suo arrivo, ammesso che l’affare Cerci salti, potrebbe concretizzarsi. Certo, sul croato, ci sono anche la Juventus, la Roma e il Napoli.