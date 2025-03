Tim Krul, l'eroe d' Olanda

Siamo al 119’ del secondo tempo supplementare di Olanda - Costa Rica e Luis Van Gaal decide con una mossa geniale l'ultimo quarto di finale del Mondiale: le due squadre bloccate sullo 0-0 e il tecnico degli "orange" chiama il suo secondo portiere, Tim Krul, per comunicargli che i calci di rigore sarà lui a doverli parare e non Jasper Cillessen. Ai rigori blocca i tiri di Ruiz e Umana qualificando di fatto l'Olanda alla semifinale contro l'Argentina. Una mossa geniale che resterà nella storia del calcio. Infatti per la prima volta un portiere entra in campo all’ultimo minuto dei tempi supplementari allo scopo di prender parte alla serie finale dei calci di rigore.

Tim Krul è entrato per giocare soltanto nei calci di rigore. Tim Krul ha 26 anni, è alto 1 metro e 93 e gioca nel campionato inglese con il Newcastle da diverse stagioni. È un buon portiere, anche se non è considerato un fenomeno e non è propriamente quello che si definisce solitamente un “pararigori”: in carriera ne ha parati due su venti, che non sono molti (ha fatto comunque meglio di Cillessen, che non ne ha mai parato neanche uno). Krul non ha combinato scenette sulla riga di porta, ma ha provocato in continuazione i calciatori della Costa Rica incaricati di calciare i rigori, passeggiando, toccando gli avversari e urlando loro in faccia

Van Gaal "Abbiamo pensato a Krul in anticipo, era il più appropriato"- Van Gaal, da navigato esperto del mare calcistico, ha spedito in campo prima dei penalty Tim Krul, specialista : "Siamo tutti un po' orgogliosi per aver adottato questa tattica del portiere al 120. Abbiamo pensato tutto questo in anticipo. Ogni giocatore nella mia squadra ha determinate competenze e qualità. Tutti pensavano che Tim sarebbe stato il portiere più appropriato". Dall'inizio il solito titolare Jasper Cillessen: "Non abbiam detto nulla prima della gara, sarebbe stato deludente per lui. Ma ogni portiere ha le sue qualità e ci siamo sentiti che Tim aveva un balzo più lungo e una migliore abilità nel calci di rigore". Fino al 76' l'Olanda non sostituisce nessuno, dunque richiama Depay. Van Gaal comincia a pensare ai rigori e a Krul: "Avevo deciso di utilizzare Tim prima della fine dei novanta minuti. Ho pensato che stavamo giocando bene e avevamo creato un sacco di opportunità. Non avevo bisogno di cambi. Per fortuna è andata bene..."

Krul "Mossa concordata" - "“Van Gaal mi ha detto ‘Credi in te” e io sono contento di aver ripagato la fiducia”, ha detto Krul che poi ha poi aggiunto: “Stasera ho realizzato un sogno, quella appena vissuta è stata un’emozione incredibile. Ai calci di rigore un portiere ha tutto da perdere, ma Van Gaal mi aveva avvisato. Era una cosa preparata e sapevo che ci sarebbe stata questa possibilità. Ora titolare con l’Argentina? Sarebbe bello, non so”.

Cillesen, relegato improvvisamente al ruolo di riserva, ha esultato con i compagni. Prima, però, ha dovuto metabolizzare la comprensibile delusione: «All'inizio ero un pò frustrato -dice il portiere dell'Ajax-. Ho provato sensazioni contrastanti, ma alla fine conta la squadra». Cillesen, salvo sorprese, ritroverà la maglia da titolare mercoledì contro l'Argentina. Se si dovesse arrivare ai rigori, occhio a Krul...



L’idea, mandare in campo un portiere più bravo a parare i rigori era già venuta a Osvaldo Jaconi, in occasione di una finale playoff tra il suo Castel di Sangro e l’Ascoli nel 1996: con in palio la promozione in B, al 119’ il tecnico mandò in campo il secondo portiere Pietro Spinosa, zero minuti giocati in campionato fino a quel momento ma più bravo a parare rigori del collega titolare De Juliis, che non la prende benissimo ed esce senza degnare il compagno di uno sguardo. Spinosa non ne para uno, al quarto rigore viene graziato dal "fuori" di Mirabelli e da lì ci si alterna con una sfilza incredibile di rigori segnati. Al quattordicesimo tentativo, Spinoza si allunga dalla parte giusta, respinge il tiro di Milana e porta il Castel di Sangro in B.