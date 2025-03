Prandelli al Galatasaray

Cesare Prandelli sarà il nuovo allenatore del Galatasaray. Dopo la conferma della trattativa, è lo stesso presidente del club turco, Unal Aysal, a far sapere che l'ormai ex ct azzurro sarà il successore di Roberto Mancini. "Prandelli riunisce in sè tutte le caratteristiche che vogliamo per il nostro allenatore e da lunedì sarà alla guida della squadra - le sue parole - Siamo convinti di poter raggiungere grandi risultati con lui Lunedì comincerà l'era di Cesare Prandelli"

Offerta molto interessante che prevede un contratto di 3 anni a 4 milioni e 500 mila euro per ciascuna stagione, più 500mila euro di bonus se vince il campionato e altri 500 se conquista i quarti di Champions league. Inoltre, un milione all'anno ai suoi tre collaboratori.