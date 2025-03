Algeria, nove milioni di dollari per i bambini di Gaza

Il loro Mondiale l’avevano gia’ vinto arrivando agli ottavi di finale e giocando una partita memorabile contro la Germania, costringendo Lowe e i suoi uomini ai tempi supplementari. E non a caso, dopo il superamento del turno e la resa contro la corazzata tedesca per 2-1, il ritorno in patria sembrava una festa post vittoria, piu’ che post eliminazione. Ma, dopo le celebrazioni per le vie della capitale, i giocatori dell’Algeria hanno dimostrato di saper andare addirittura.

Come riportato dal Daily Mail, i giocatori della formazione nord africana hanno deciso di donare i soldi ricevuti dalla federazione ai bambini della striscia di Gaza. La conferma e’ arrivata da un post lasciato su Facebook da Islam Slimani: “Loro hanno bisogno piu’ di noi di quei soldi”. Mentre per l’attaccante dello Sporting Lisbona la donazione non sarebbe un grosso sacrificio, in vista anche del mercato estivo e di un possibile aumento d’ingaggio, il gesto e’ molto piu’ significativo per i suoi compagni di squadra, che militano in serie minori come quella algerina, tunisina, la serie B francese e il Watford.

La cifra si aggirerebbe attorno ai 9 milioni di dollari e arriverebbe in un momento critico per le popolazioni palestinesi che vivono nella zona. Dopo il rapimento e l’uccisione dei tre ragazzi israeliani da parte di Hamas, la striscia di Gaza e’ stata messa sotto torchio dai raid israeliani.