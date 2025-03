Prandelli e Mancini: uno scambio di ruoli?

I destini di Cesare Prandelli e Roberto Mancini potrebbero clamorosamente incrociarsi:Il primo sulla panchina turca del Galatasaray , il secondo su quella della nazionale italiana.Alla fine potrebbero scambiarsi i ruoli: Sino a qualche giorno fa era esattamente il contrario

I turchi hanno contattato Prandelli quando il commissario tecnico azzurro ha perso con l’Uruguay e rassegnato le dimissioni. Prandelli in un primo momento avrebbe rinunciato per motivi personali legati alla lingua ed alla logistica ma il presidente Unal Asal, che intanto sonda Leonardo e l'ex United David Moyes, non molla la presa. Prandelli ci sta pensando, non ha ancora detto "no, grazie", anzi, è profondamente tentato. Anche ieri ha ascoltato le proposte del ricco e prestigioso club turco e oggi riaprirà il discorso, dopo una notte di dubbi che si sono mescolati ai fantasmi brasiliani.

Nel frattempo sono ore intense per il Galatasaray anche sul fronte del calciomercato: nel mirino c’è l’esperto centravanti camerunense Eto’o che dovrebbe raccogliere al centro dell’attacco l’eredità dello svincolato Drogba. I turchi stanno cercando di assecondare le richieste del giocatore che sembra intenzionato ad accettare la proposta giallorossa pronto a confrontarsi con l’ennesima avventura professionale.

L’avventura con la nazionae italiana è finita. Ora ne sta per cominciare una nuova. All’estero, come sognava.