De Rossi non giocherà contro l'Uruguay

Un'altra tegola, l'ennesima, per la nazionale di Prandelli. Uno dei perni difensivi del centrocampo, Daniele De Rossi, probabilemente non sarà in grado di giocare, martedì prossimo, contro l'Uruguay. Una partita decisiva, per di più contro una squadra che ha una coppia d'attacco temibile con Cavani e Suarez

L'assenza di De Rossi, con il passare delle ore, diventa quasi certa. Il medico della nazionale, Enrico Castellacci, che ha accompagnato l’azzurro in ospedale, farà il punto in una conferenza nel pomeriggio ma la presenza di De Rossi in Italia-Uruguay sembra da escludere. Il giocatore, dopo l’esame, è apparso preoccupato: la risonanza avrebbe rilevato la presenza di una sofferenza muscolare. Nel caso l’assenza di de Rossi rischierebbe di essere più lunga della prossima gara. Il centrocampista giallorosso poco fa si è sottoposto ad accertamenti presso l'Unità radiologica del Natal Hospital Center e, con ogni probabilità non potrà giocare contro l’Uruguay.