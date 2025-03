Italia - Inghilterra: Buffon non gioca. In campo Sirigu

Il timore si è trasformato in realtà: un altro duro colpo per il commissario tecnico Prandelli che già prima della partenza ha dovuto rinunciare a Montolivo e che in Brasile ha dovuto fare a meno di De Sciglio per questo esordio che si complica davvero perchè anche Gigi Buffon non potrà scendere in campo questa sera contro l'Inghilterra a causa della distorsione rimediata nei minuti finali dell'allenamento di rifinitura di ieri. Prenderà il suo posto in campo Salvatore Sirigu, appena recuperato a sua volta dal problema al costato che aveva indotto Cesare Prandelli a portare in Brasile anche Mirante come riserva. In questo momento non si sa ancora se il portiere e capitano della nazionale potrà giocare il secondo match contro la nazionale del Costa Rica.

Il numero uno della Juventus si è sottoposto a una serie di cure, ma ha poi dovuto dare forfait. Il secondo di Sirigu sarà Perin del Genoa.