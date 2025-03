Ufficiale: Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Milan

Nulla di nuovo sul fronte occidentale, però arriva la tanto attesa ufficialità da via Aldo Rossi. Filippo Inzaghi prende il posto di Clarence Seedorf e sarà l'allenatore del Milan per la prossima stagione. Contratto biennale per lui, con un compenso vicino ai 700 mila euro a stagione. Proseguirà quindi la tradizione del "Milan ai milanisti", interrotta solo dalla gestione Allegri.

Non è stato trovato un accordo per la risoluzione con Clarence Seedorf, che resterà quindi a libro paga, almeno fino al termine del contratto, ossia giugno 2016.

Un breve comunicato sul sito del club rossonero: "AC Milan comunica di avere esonerato l’allenatore Clarence Seedorf e di avere affidato la Prima Squadra, fino al 30 Giugno 2016, a Filippo Inzaghi”. Pippo lascia quindi il suo incarico sulla panchina della squadra Primavera, condotta fino alla vittoria del Viareggio. I due anni di esperienza nelle giovanili hanno convinto Berlusconi e la dirigenza che fosse pronto per il grande salto.

41 anni il prossimo 9 agosto, piacentino di nascita sia anagrafica che calcistica, ed un palmares che parla da solo. Maniacale di natura, sia da giocatore che da allenatore. Non lascia nulla al caso, tutti prevedono per lui un gran futuro anche da tecnico. E' solo all'inizio, ma per il Milan è già una garanzia. Per tornare a vincere, con il vincente Pippo Inzaghi.