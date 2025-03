L' Italia vola in Brasile con una valigia piena di dubbi

E' ufficialmente iniziata l'avventura della Nazionale italiana ai Mondiali di Brasile 2014 che si è imbarcata ieri sera alle 23.59 da Fiumicino per Rio de Janeiro, dove è atterrata questa mattina all’alba. Nonostante lo scialbo pareggio con il Lussemburgo è stato tanto l’entusiasmo con cui i tifosi hanno salutato la squadra nel breve ritiro al “Parco dei Principi”, nel quartiere Parioli a Roma, prima della partenza.





Tanti i dubbi intorno agli azzurri, ma Prandelli infonde fiducia. Se ripercorriamo la storia della nazionale è un classico delle vigilie pre-mondiali dell’Italia avere così tanti dubbi (Bearzot prima del mundial ‘82 vinse con uno striminzito 1-0 contro il Braga, squadra di serie B portoghese, nel ‘94 gli azzurri di Sacchi persero contro il Pontedera). Ma stavolta più dei risultati è lo stato fisico che preoccupa: contro il Lussemburgo la squadra è sembrata già stanca. In più, la comitiva è partita con due sostituti (Mirante e Ranocchia) perchè Sirigu (botta al costato) è sotto osservazione così come Barzagli (tonsillite e febbre) e Paletta (affaticamento).

Giunta a Rio, la comitiva azzurra si è spostata a Mangaratiba, sede del ritiro. Il complesso che ospiterà staff e squadra, il Portobello Resort&Safari, si trova ai piedi di montagne coperte da una lussureggiante foresta tropicale. Domenica sera è prevista l'ultima amichevole prima della fase a gironi: all'Estadio da Cidadania di Volta Redonda la Nazionale affronterà il Fluminense. La speranza è di interrompere la striscia di sette partite senza vittorie, anche se l'obiettivo è quello di farsi trovare pronti all'’esordio ai Mondiali che è in programma alla mezzanotte tra sabato 14 e domenica 15 giugno all’Arena Amazonia di Manaus contro l’Inghilterra. Il 20 giugno la seconda partita contro la Costarica a Recife (alle 18 ora italiana), il 24 sfida contro l’Uruguay a Natal (sempre alle 18 ora italiana)

Una curiosità: nel volo Alitalia partito da Fiumicino nove giocatori azzurrisono stati costretti ad accomodarsi in Economy Class: si tratta di Mattia Perin, Marco Parolo, Antonio Mirante, Marco Verratti, Alessio Cerci, Lorenzo Insigne, Andrea Ranocchia, Mattia De Sciglio e Matteo Darmian. Alle 15 locali (le 20 italiane) è in programma la prima sgambata in terra brasiliana.

Abete "c'è la fiducia di poter far bene"- "I lavori da un punto di vista di preparazione sono in corso - ha affermato ieri il presidente federale Giancarlo Abete - mancano dieci giorni all’esordio contro l’Inghilterra, un tempo adeguato per arrivare preparati. C’è da lavorare, ma c’è fiducia di poter far bene. Vedendo il percorso delle altre selezioni, mi sembra che non tutte a questo punto della stagione siano al top. L’infortunio di Montolivo è stato un trauma per tutti, ma ora dobbiamo ripartire sul collettivo: tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile. Dobbiamo essere più incisivi in attacco dove facciamo fatica a fare gol". Il Presidente federale fa una critica velata alla squadra, e una carezza al suo allenatore che ha scelto di confermare per i prossimi due anni. "Prandelli con la nazionale ha fatto bene - puntualizza Abete - ottenendo un secondo e un terzo posto negli Europei e nella Confederations Cup. Nelle due manifestazioni a cui ha preso parte è sempre salito sul podio, ed è una cosa non usuale per quanto riguarda i club italiani che nello stesso periodo temporale hanno fatto fatica a imporsi"

Le prime parole del vicepresidente Figc Demetrio Albertini: "Il nostro obiettivo è la finale. Siamo una Nazionale umile ma con grandi ambizioni".

il programma dell’ Italia dal 6 al 14 Giugno

Venerdì 6 giugno 2014

h. 07.00 l.t. (12.00 ora italiana) Arrivo volo a Rio de Janeiro e trasferimento all’Hotel Portobello Resort – Rodovia Rio Santos, km. 434 - Mangaratiba, Rio de Janeiro

h. 15.00 l.t. (20.00 it) Allenamento presso il campo sportivo del Portobello Resort (aperto alla stampa)

Sabato 7 giugno 2014

h. 09.30 l.t. (14.30 it) Allenamento (aperto alla stampa per i primi 60 minuti)

h. 15.30 l.t. (20.30 it) Allenamento (a porte chiuse)

Domenica 8 giugno

h. 09.30 l.t. (14.30 it) Allenamento (a porte chiuse)

h. 17.30 l.t. (22.30 it) Amichevole con il Fluminense F.C. allo stadio Raulino de Oliveira (Estadio da Cidadania) di Volta Redonda

Da lunedì 9 giugno a giovedì 12 giugno

h. 09.30 l.t. (14.30 it) Allenamento (aperto alla stampa per i primi 60 minuti)

h. 15.30 l.t. (20.30 it) Allenamento (a porte chiuse)

Venerdì 13 giugno 2014

h. 10.30 l.t. (15.30 it) Partenza volo charter dall’aeroporto di S.Cruz per Manaus (fuso orario -1 lt)

h. 13.30 l.t. (19.30 it) Arrivo previsto a Manaus e trasferimento all’Hotel Quality Inn

h. 19.30 l.t. (01.30 it Allenamento allo Stadio Arena Amazonia (aperto alla stampa per i primi15 minuti)

Sabato 14 Giugno 2014

h. 18.00 l.t. (00.00 it) Gara Inghilterra - Italia