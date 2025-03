Calcioscommesse, il rapporto Federbet svela 110 gare truccate

Il Calcioscommesse torna a scuotere il panorama italiano. Un rapporto presentato a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo, da Federbet racconta di centodieci partite truccate e altre ancora sotto la lente d'ingrandimento. Un fenomeno di portata internazionale, che coinvolge, come di consueto, anche il calcio del bel paese. Implicati non solo club di serie minori, vedi Lega Pro, ma anche di B e A.

Sono undici le partite sotto accusa in Italia:

Catania - Atalanta 2-1

Padova - Carpi 1-4

Juve Stabia - Avellino 2-2

Crotone - Trapani 2-1

Cittadella - Empoli 2-2

Palermo - Crotone 0-0

Paganese - Frosinone 1-2

Paganese - L'Aquila 0-1

Barletta - Benevento 1-6

Benevento - Viareggio 3-2

Prato - Benevento 3-3

Per quel che riguarda l'Atalanta, che ha già provveduto ad emanare un comunicato sul proprio sito, è stata la stessa società ad avvertire la Procura, dopo aver notato un preoccupante flusso di giocate sulla sfida contro gli etnei. A rischio anche Cittadella - Empoli, partita dall'andamento perlomeno sospetto. L'Empoli scappa sul 2-0, poi improvvisamente smette di giocare e si fa riprendere in pochi minuti, con Maccarone che sbaglia il penalty della vittoria.

Anche un'amichevole nel mirino della Uefa, Levski Sofia - Lazio. Match perso dai biancocelesti per 3-2, dopo esser stati in vantaggio per 2-0.