Italia, convocazioni ufficiali: Prandelli rinuncia a Giuseppe Rossi e porta Insigne

Sono divenute ufficiali pochi minuti fa le convocazioni definitive di Cesare Prandelli per Brasile 2014. Il pepe non manca, le polemiche che seguiranno saranno parecchie. Sì, forse avrete già intuito: per Pepito Rossi niente chiamata. L'attaccante della Fiorentina rimane a casa e paga la magra prestazione di ieri sera dove non ha brillato poi tanto, a causa - sicuramente - dell'assenza di minuti nelle gambe.

Giuseppe Rossi rimane quindi fuori. Al suo posto - rispetto alle previsioni - ai Mondiali ci va Insigne insieme a Balotelli, Cassano, Cerci ed Immobile. Due seconde punte, due prime punte che danno profondità ed un'ala. A centrocampo l'esclusione di Montolivo per l'infortunio sopraggiunto ieri sera spalanca le porte ad Aquilani che è nei 23 per la spedizione. Situazione simile capita a Parolo che giova degli acciacchi di Romulo e si prende l'ottavo slot di centrocampo. Naturalmente c'è Verratti. Tante mezzali di ruolo e Candreva jolly.

In difesa nessuna sorpresa, con le esclusioni di Maggio, Ranocchia e Pasqual. Abate e Paletta vincono i ballottaggi, così come Darmian che ieri è stato fra i migliori. I difensori saranno in tutto sette con Barzagli, Bonucci, Chiellini e De Sciglio a completare la rosa. Quattro central e tre terzini di cui due ambivalenti. In porta Perin sarà il terzo portiere con Buffon titolare e Sirigu dodicesimo.

Ecco la lista ufficiale:

PORTIERI: Buffon, Sirigu, Perin;

DIFENSORI: De Sciglio, Barzagli, Chiellini, Bonucci, Paletta, Darmian, Abate;

CENTROCAMPISTI : Pirlo, Thiago Motta, Marchisio, De Rossi, Verratti, Candreva, Parolo, Aquilani;

ATTACCANTI : Balotelli, Cerci, Immobile, Cassano, Insigne;