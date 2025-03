Brasile 2014, Colombia: Falcao ci vuole essere e si allena col gruppo

Dopo quattro mesi di grave infortunio Radamel Falcao torna ad allenarsi con la squadra.

La stella della nazionale colombiana, inserito nei 30 pre convocati di Pekerman, viene dal gravissimo infortunio rimediato in Coppa di Francia che lo ha tenuto fuori per questo lungo periodo. Dopo lunghissimi mesi di ampio scetticismo gli ultimi test fisici hanno dimostrato un netto miglioramento della condizione fisica del Tigre che a sorpresa potrebbe essere protagonista del Mondiale della Colombia.

Per Pekerman sarebbe una notizia straordinaria, nonostante abbia ottime alternative, in quanto Falcao con la cafetera ha messo a segno ben 20 reti in 51 apparizioni internazionali. Nell’amichevole di sabato a Buenos Aires contro il Senegal si capirà quanto Pekerman lo voglia davvero rischiare.