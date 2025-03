Prandelli firma il rinnovo, in azzurro fino al 2016

Cesare Prandelli ha firmato il rinnovo del contratto fino al 2016. L'annuncio è stato dato in conferenza stampa dallo stesso commissario tecnico. il rinnovo di contratto che lo legherà alla nazionale per altre due stagioni, fino cioè agli Europei in Francia. L'accordo tra il ct e la Figc era stato già trovato da tempo, mancava però la firma

Sul contratto: "Il ritardo era dovuto al fatto che stavamo firmando il contratto. Non entriamo nei dettagli sul futuro perché abbiamo un obbiettivo troppo importante. Da settembre potremo parlare dei coinvolgimenti. Il tempo era necessario perché la Federazione voleva coinvolgermi sui diritti d'immagine, visto che abbiamo fatto molte iniziative e mi sembrava giusto andare incontro alla Federazione. Non credo che questo rinnovo sia una garanzia per i giocatori, perché i giocatori dovrebbero avere una motivazione straordinaria, senza essere condizionati da nulla"

Su Balotelli: "È inaccettabile che venga offeso per il colore della pelle. L'altro giorno 99 persone lo applaudivano e un deficiente lo ha offeso. Ma uno solo non dovrebbe far notizia. Non avevamo dubbi, comunque, che Firenze avrebbe risposto con solidarietà"

Sulle convocazioni: "Non ho ancora deciso: devo ancora aspettare di capire come i giocatori reagiranno ai carichi di lavoro. Dopo la partita di sabato con l'Irlanda daremo i 23 convocati"

Sul modulo: "I giocatori non devono porsi limiti: tante volte non basta avere la personalità, ma bisogna proporre un calcio che valorizzi le qualità dei nostri calciatori"

Su cosa lo ha colpito in questi giorni: "La sorpresa, l'ho detto anche ai calciatori, è stata la sopportazione, non soltanto fisica, ma psicologica. Quando l'allenamento dura tanto, un calciatore può pensare ad altro"

Suli troppi stranieri: "La priorità assoluta è la concentrazione sul Mondiale. È comunque un problema del calcio italiano, delle società, non solo della Federazione. Se in una finale di Champions League c'erano moltissimi spagnoli, questo è significativo"

Sull'uso di Twitter: "Abbiamo deciso di lasciare la massima libertà a tutti di esprimersi. Avranno la massima libertà di rapportarsi coi tifosi"

Su Rossi: "Ho visto un ragazzo che sta facendo grandissimi sacrifici e che sta sognando ad occhi aperti. Questo è un messaggio per tutti i componenti della squadra"