Napoli, non puoi più sbagliare

I partenopei arrivano a questa sfida dopo il pareggio casalingo contro il Como di Fàbregas, una partita in cui la squadra non ha brillato, anche per merito degli ospiti. Il Napoli, fin'ora ha raccolto esclusivamente una vittoria sulle tre partite disputate nella massima competizione europea, e non si può permettere altri passi falsi, se vuole rimanere aggrappato alle speranze di qualificazione diretta. La sconfitta di Eindhoven, sia per il risultato, (6-2) che per l'approccio messo in campo dagli uomini di Conte, ha decisamente rallentato il cammino dei campioni d'Italia.

I tedeschi, hanno pareggiato in casa dell'Heidenheim nell'ultima giornata di campionato, confermando il trend non eccezionale della squadra allenata da Dino Toppmoller. Nonostante questo, la rosa dell' Eintracht può contare indubbiamente su giocatori di grande talento, Burkardt, Wahi e Ozun su tutti, i quali possono mettere in grande difficoltà la difesa del Napoli. L'Eintracht, arriva a questa sfida con un unicum nella storia della Champions: tutte e tre le partite di questa edizione, infatti, sono finite 5-1; con una vittoria (Galatasaray) e due sconfitte (Atl.Madrid e Liverpool).

PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERE LA PARTITA

Napoli: la squadra allenata da Antonio Conte, scenderà in campo con un 4-3-3. In porta Milinkovic-Savic, il quale arriva da due rigori parati consecutivamente. Davanti a lui, la linea a 4 composta da: Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Spinazzola. A centrocampo torna Lobotka, con Anguissa e McTominay ai lati. Il trio davanti è composta da Politano, Neres ed Hojlund.

Eintracht Francoforte: i tedeschi, scenderanno in campo con il modulo 3-4-3. In porta Zetterer. Theate, Koch e Amenda davanti a lui. Brown, Larsson, Götze e Kristensen a formare la linea di centrocampo. Bahoya, Knauff e Doan saranno i tre attaccanti.

La partita sarà visibile in esclusiva sui canali Sky Sport e sarà arbitrata dal 37enne portoghese Pinheiro, alla sua 15esima direzione in Champions League.

Nei due unici precedenti, è stato un monopolio del Napoli. infatti le due squadre si affrontarono agli ottavi di Champions nella stagione 22/23, con i partenopei che si imposero 0-2 in Germania con le reti di capitan Di Lorenzo e Osimhen. Il nigeriano, si ripetette anche al ritorno al Maradona, partita in cui segnò una doppietta, chiusa poi dal rigore di Zielinski, per un netto 3-0, con una qualificazione che non fu mai in dubbio.