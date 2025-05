PSG da sogno: Arsenal battuto 2-1 e finale conquistata

Al Parco dei Principi il PSG parte dal risultato di 1-0 acquisito all'andata e schiera in campo gli stessi undici fatta eccezione per l'infortunato Dembele che viene sostituito da Barcola. I Gunners, chiamati alla rimonta, presentano anche loro 10 su 11 giocatori presenti all'andata, con Merino spostato in attacco a sostituire Trossard e Thomas Partey a prendere il posto del 23 biancorosso a centrocampo.

IL RACCONTO DELLA PARTITA

La squadra di Arteta parte forte e chiude i parigini nella loro metà campo, dando vita a un vero e proprio assedio. La prima occasione dell'incontro, tuttavia, capita alla squadra di Luis Enrique con Kvaratskhelia che, al 16', colpisce il palo interno a seguito di un'ottima costruzione di squadra.

Il vantaggio dei parigini si concretizza al minuto 27' quando, a seguito di una respinta difensiva su un calcio di punizione, Fabian Ruiz controlla il pallone di petto e di mancino lo colpisce al volo spedendolo alle spalle di Raya. Il primo tempo si chiude senza ulteriori occasioni.

I secondi 45 minuti si aprono a ritmi altissimi, con entrambe le squadre sbilanciate e un Arsenal in totale proiezione offensiva. La prima vera occasione capita fra i piedi di Saka che, col sinistro a giro, sfiora l'incrocio dei pali. Al 69' Hakimi tira in porta, il pallone viene deviato con la mano da Lewis-Skelly: l'arbitro Zwayer, dopo un check al VAR, decreta il rigore per il PSG. Dal dischetto si presenta Vitinha, che però si fa intuire la traiettoria da Raya e sciupa l'occasione del doppio vantaggio.

Soltanto due minuti dopo, tuttavia, i padroni di casa trovano il gol grazie al destro a giro di Hakimi, trovato da solo in area dal neo-entrato Dembele. I Gunners non si arrendono e soltanto cinque minuti più tardi rientrano in partita con il gol di Saka, favorito anche da un rimpallo a seguito di un cross di Kiwior.

Lo stesso Saka, a due minuti di distanza dalla rete, si divora un gol a porta vuota spedendo la palla alle stelle. Gli ultimi minuti di assedio inglese non portano a un cambio di risultato, con Zwayer che dopo i 5 minuti di recupero lascia risuonare al Parco dei Principi il triplice fischio e decreta che il PSG, a distanza di 5 anni dall'ultima volta, torna in finale di Champions League.

I parigini hanno un'occasione per fare il triplete ma, soprattutto, hanno una nuova occasione per provare finalmente a vincere la Champions.

Una finale tutta da vedere, appuntamento al 31 maggio.