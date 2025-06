Deschamps dichiara che "la Spagna non è la Croazia" e cercherà l'equilibrio tattico

Didier Deschamps ha sottolineato che "questa non è la Croazia" quando ha parlato dei suoi piani per preparare la Spagna alla final four di Nations League. La Roja ha messo fine alla candidatura della Francia agli Europei nell'estate dello scorso anno ed è la squadra da battere in Europa. I francesi hanno un sacco di talento nelle loro fila, ma l'allenatore è consapevole che giovedì sera dovrà trovare l'equilibrio.

"Contro la Spagna, non è ideale avere giocatori mancanti.

I francesi hanno giocatori di altissimo livello. Cinque di loro hanno partecipato alla vittoria in finale di Champions League del Paris Saint-Germain e altri due al 5-0 rifilato all'Inter. Quel risultato ha risuonato in tutta Europa e ha suscitato grandi emozioni, ma tutti i protagonisti sono pronti per questa partita.

"Sono qui, quindi conto su di loro. Li ho trovati molto felici lunedì sera, molto amichevoli e anche un po' stanchi. Poi c'erano Benjamin e Marcus dall'altra parte e non c'era la stessa sensazione, la stessa emozione. Quindi hanno vissuto un'esperienza favolosa di recente e il gioco è qui.

La disciplina difensiva è fondamentale contro La Roja, ma l'allenatore è lontano dallo scenario ideale per raggiungere questo obiettivo. Dayot Upamecano è ancora alle prese con un fastidio al ginocchio, William Saliba ha subito uno stiramento al bicipite femorale il mese scorso e Jules Koundé ha avuto una botta simile alla gamba il mese prima.

"Conto su coloro che stanno giocando. L'ideale è avere tutti a disposizione. Sono stati titolari in quasi tutte le partite per almeno due anni. Non ci sono, sono infortunati. Questo lascerà il tempo di giocare agli altri. Quando si tratta di una partita contro la Spagna, con il suo potenziale d'attacco, non è l'ideale.

I francesi hanno molti giocatori spagnoli abili da temere, e nessuno più di Lamine Yamal. Con un superbo tiro deviato dalla distanza, ha sorpreso Adrien Rabiot e ha pareggiato i conti nella semifinale di Euro 2024, vinta per 2-1. Il rispetto del 56enne è evidente per l'ala destra, che si è già affermata come uno dei migliori giocatori al mondo.

"Ha avuto una grande stagione in cui è stato decisivo al Barcellona. Non è l'unico. Ci sono altri giocatori al Barcellona che sono stati decisivi e con la nazionale spagnola, dove si sta esibendo. È un giocatore molto giovane, ma ha la capacità di mettere insieme le partite e di lasciare il segno ovunque segni. Fa parte di una categoria di giocatori in grado di cambiare lo scenario di una partita".

Il loro miglior marcatore è Kylian Mbappé, che ha vissuto 12 mesi difficili. Una frattura al naso gli ha rovinato il passo agli Europei e, nonostante sia diventato il miglior giocatore del Real Madrid nella sua stagione d'esordio con 31 gol in campionato e 43 in totale, ha concluso per la prima volta in carriera una stagione senza trofei, mentre il suo ex club ha conquistato uno storico treble. Ma Deschamps è sicuro che sia in buona forma.

"Ha avuto un infortunio che avrebbe potuto tenerlo fuori per sempre dagli Europei e non era al meglio. Ora è in ottima forma e ha un potenziale calcistico e fisico molto più elevato".

Kylian avrà una posizione centrale

La figura di spicco dei cinque uomini che hanno vinto con i parigini sabato scorso è stata Ousmane Dembélé. Non ha segnato, ma ha concluso la campagna come capocannoniere con 33 gol in una stagione in cui ha dimostrato la sua abilità nell'attaccare da una posizione centrale, insieme a un'eccezionale etica del lavoro. Deschamps ha dichiarato che è il suo candidato in cima alla lista dei candidati al Pallone d'Oro.

"Non c'è modo, se mi chiedete, ovviamente, sono a favore di Ousmane, perché è francese, con la stagione che sta facendo. La Nations League può dare delle risposte, il Mondiale per club anche, ma è sempre una questione di interpretazione. Se chiedete agli spagnoli, non credo che vi diranno la stessa cosa".

Ha segnato il secondo gol nella vittoria per 2-0 sulla Croazia , che ha permesso di ottenere un successo ai rigori nella seconda fase del torneo. Ma c'è chi sostiene che il 28enne non abbia una prestazione iconica per Les Bleus che possa valergli il premio individuale. Il suo allenatore ha detto che ci sono ancora alcune opportunità per concretizzare questi momenti con la maglia della Francia.

"Manca sempre qualcosa. Possiamo sempre avere qualcosa in più. Ousmane ha avuto una grande stagione con la Nazionale francese, nell'ultima partita è stato anche decisivo. Che sia al suo meglio è meglio per noi. Possiamo sempre fare meglio e lui è esigente con se stesso. Ci sono ancora giovedì, domenica e poi non va in vacanza perché c'è il Mondiale per Club: sono due obiettivi importanti".

Deschamps ha comunque già deciso che sarà Mbappé a partire al centro dell'attacco. Per lui, il compito principale è quello di trovare il punto di equilibrio tra la minaccia e la stabilità dietro, in assenza di tre dei suoi membri di prima scelta.

"Kylian occuperà una posizione centrale. Contro la Croazia abbiamo fatto cose interessanti. Ma questa non è la Croazia, è la Spagna. Questo fa parte della riflessione che ho potuto fare, tenendo conto che non abbiamo gli automatismi difensivi che avevamo. L'ideale quando si gioca contro un avversario come questo è avere una sufficiente solidità difensiva, ma non solo. Dobbiamo mettere in campo una squadra che sia in grado di creare problemi all'avversario".

A un certo punto potrebbe ricorrere ai servizi di Desiré Doue, l'uomo del momento. A soli 20 anni, è il giocatore più giovane ad aver segnato e fatto un assist in una finale di Champions League.

"L'inizio della stagione è stato più difficile, ma ha concluso molto bene la sua influenza in questa Champions League. Se il suo anno è arrivato a questo punto, è merito suo. Quando si vivono momenti come questo, si vuole di più. In Spagna ci sono molti giocatori giovani che arrivano in Nazionale, e anche in Francia. Ma per quello che ha fatto nella finale di Champions League, si è messo sotto i riflettori".