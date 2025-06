Chivu è fiducioso che i suoi uomini siano "all'altezza" di competere con il Fluminense

L'Inter di Milano vuole continuare a evolversi sotto la guida di Cristian Chivu , affrontando il Fluminense negli ottavi di finale della Coppa del Mondo per Club. Con il passare dei turni, il torneo diventa sempre più duro, ma Chivu ritiene che i giocatori siano "all'altezza della sfida" dopo essere usciti dall'altra parte di una sfida simile.

Abbiamo la stessa passione

La Coppa del Mondo per Club è stata una sfida per i club europei a causa delle condizioni climatiche in cui hanno dovuto giocare. Mentre i nerazzurri si preparano a giocare, Chivu ha commentato la situazione a Charlotte.

"Siamo pronti come lo siamo stati fin dall'inizio, per onorare questo torneo e ciò che la nostra squadra rappresenta. Siamo pronti dal primo giorno, abbiamo riposato qualche giorno. Le condizioni qui sono diverse da quelle della costa occidentale, dove era più fresco. Vogliamo fare del nostro meglio, vogliamo essere la migliore versione di noi stessi".

Dopo l'ampio ritardo con cui è stato portato a termine lo scontro tra Chelsea e Benfica, l'allerta meteo è ancora più alta. Il manager spera che le autorità siano chiare su eventuali cambiamenti logistici fondamentali.

"Spero che venga presa una decisione prima della partita di domani. Arrivare allo stadio e poi scoprire che la partita potrebbe essere rinviata può essere un problema. Per giocare queste partite è necessaria una buona preparazione".

La squadra sarà contenta di rivedere Marcus Thuram, la cui annata ha sofferto per diversi acciacchi e infortuni. Il giocatore sta rientrando da un problema alla coscia e Chivu è stato cauto sulla sua condizione.

"Marcus ha partecipato all'allenamento, nelle ultime due sedute. Il dolore alla coscia è passato, ma vedremo".

Non è l'unico giocatore ad aver subito un infortunio in squadra. Hakan Calhanoglu non ha partecipato alla fase a gironi a causa di uno stiramento al polpaccio più grave di quanto si pensasse, mentre Davide Frattesi rischia di essere fuori dall'intera competizione. Le loro assenze hanno fatto emergere il valore dei giocatori della Primavera per sostenere il carico fisico di queste settimane supplementari di calcio di club.

"Quando siamo partiti da Milano abbiamo tenuto conto delle situazioni, per questo alcuni giocatori dell'Under 20 sono con noi e ci hanno aiutato ad aumentare il carico fisico in allenamento. Gli infortuni fanno parte del gioco, i problemi arrivano a fine stagione e vanno controllati. Altri stanno tornando in forma come Thuram, Frattesi e Çalhanoğlu. Abbiamo deciso di rimandare Davide per valutare la sua situazione".

Nonostante le difficoltà, il 44enne vuole operare con la stessa intensità e concentrazione di sempre.

"Niente, è tutto uguale. Alcuni giocatori sono tornati, altri sono dovuti andare via, ma abbiamo la stessa passione e la stessa ambizione. Vogliamo portare a termine un grande torneo".

L'ho sempre apprezzato

Il rumeno ha rivelato il suo pensiero su Thiago Silva, che indosserà la fascia al braccio per gli avversari. Il brasiliano è stato un leader della metà rossa e nera di Milano quando Chivu era in città come giocatore e ha visto in prima persona come il 40enne ha gettato le basi per la sua eredità nel gioco.

"Ha avuto una carriera straordinaria. È uno dei migliori nel suo ruolo. L'ho sempre apprezzato".

L'Inter si è guadagnata il primo posto nel suo girone dopo aver battuto il River Plate per 2-0 nell'incontro precedente. L'esperienza nell'affrontare una squadra sudamericana dovrebbe essere di buon auspicio per questa gara. In effetti, è un compito che il manager ha chiarito di ritenere possibile per il suo campo.

"Tutte le squadre hanno l'ambizione di andare avanti nella competizione. Il Fluminense è una squadra con qualità, esperienza e intensità. La partita contro il River Plate è stata utile perché ci ha costretto a cambiare marcia, è stato un aspetto positivo. Dovremo fare la stessa cosa, dobbiamo essere pronti, capire i momenti della partita. Considerando quello che abbiamo fatto a Seattle, credo che siamo all'altezza della sfida".

Ha riflettuto sul cammino della squadra brasiliana per uscire dal Gruppo F e accedere agli ottavi di finale.

"Si sono messi subito al lavoro, forse con il Borussia Dortmund, visto che era la prima partita dei gironi, avrebbero preferito accontentarsi di un pareggio per poi ritoccare la classifica nelle partite successive. La prossima è una partita a eliminazione diretta che prevede i tempi supplementari e i calci di rigore, se si arriverà a questo punto".

Botafogo e Flamengo sono rimasti fuori dalla corsa per il trofeo, ma il Brasile è la nazione con il maggior numero di squadre nelle fasi a eliminazione diretta. Per Chivu, questo è un merito della cultura sportiva del Paese.

"Dobbiamo rimanere concentrati, evitare di commettere errori e fare leva sui loro. Sarà dura anche dal punto di vista fisico, per tutti: la temperatura metterà a dura prova anche gli avversari, che possono creare problemi a qualsiasi squadra. Le squadre brasiliane hanno una grande mentalità, alzano il livello di queste competizioni. Quattro squadre agli ottavi di finale, è un bene per il loro movimento. I giocatori brasiliani rendono questo sport fantastico".