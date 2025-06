I maggiori esportatori di talenti: Brasile, in testa

Secondo una recente pubblicazione del CIES Football Observatory, il Brasile è il Paese che ha esportato il maggior numero di giocatori nel periodo dal 2020 al 2025, con 3.020, seguito da Francia (2.293) e Argentina (2.171). Questo secondo i 135 campionati intervistati in tutto il mondo.

La Spagna è al 5° posto, con 1.106 giocatori. Rispetto allo studio precedente, pubblicato dal CIES nel 2022, La Roja è migliorata di due posizioni, visto che in quell'occasione si trovava al 7° posto.

Di seguito riportiamo le 10 nazioni che esportano il maggior numero di giocatori:

10. Croazia

Con 855 giocatori, i croati occupano la 10ª posizione, lasciandosi alle spalle Paesi come l'Olanda (812), il Portogallo (783) e l'Uruguay (750). Le tre nazioni in cui i giocatori della Croazia si recano principalmente sono Slovenia (345), Bosnia-Erzegovina (171) e Italia (63).

Luka Modrić, giocatore della Croazia / Foto: Real Madrid



9. La Serbia

Con 915 giocatori, i serbi si trovano al 9° posto. Un Paese che non è una potenza, ma che esporta molto. Le tre nazioni in cui i giocatori della Serbia sono principalmente diretti sono Bosnia-Erzegovina (126), Montenegro (73) e Ungheria (62).

Dušan Vlahović, giocatore della Serbia / Foto: Juventus



8.- Nigeria

Con 926 giocatori, i nigeriani occupano l'ottava posizione. L'unico Paese al di fuori dell'Europa e del Sud America nella top ten. Le quattro nazioni in cui i giocatori nigeriani sono maggiormente presenti sono Repubblica Ceca ( 65), Turchia (59), Israele (53) e Portogallo (53).

Victor Boniface, giocatore della Nigeria / Foto: Bayer Leverkusen



7. Colombia

Con 1.077 giocatori, i colombiani si trovano al 7° posto. Un Paese che esporta soprattutto all'interno del continente americano. Le tre nazioni in cui i giocatori colombiani sono principalmente diretti sono Perù (109), Messico (105) e Panama (102).

Luis Díaz, giocatore della Colombia / Foto: Liverpool



6.- Germania

Con 1.095 giocatori, i tedeschi occupano la 6a posizione. Un Paese in cui le forti relazioni con la Turchia si riflettono nelle esportazioni. Le prime tre nazioni in cui si recano principalmente i giocatori tedeschi sono Turchia (187), Austria (167) e Paesi Bassi (145).

Joshua Kimmich, giocatore della Germania / Foto: Bayern Monaco



5. Spagna

Con 1.106 giocatori, gli spagnoli sono al 5° posto. La Roja ha migliorato di due posizioni rispetto al precedente studio del CIES, passando dal 7° al 5° posto e superando Germania e Colombia, che nel 2022 erano rispettivamente al 5° e al 6° posto. Le prime tre nazioni in cui si recano principalmente i giocatori della Spagna sono Inghilterra (106°), Italia (105°) e Polonia (102°).

Lamine Yamal, giocatore della Spagna / Foto: Barcellona



4. Inghilterra

Con 1.510 giocatori, gli inglesi si trovano in quarta posizione. L'esportazione dei "Tre Leoni" è aumentata notevolmente, passando da 525 giocatori nel 2022 a 1.510. Le tre nazioni in cui i giocatori dell'Inghilterra sono principalmente diretti sono Scozia (445), Galles (349) e Irlanda (108).

Harry Kane, giocatore dell'Inghilterra / Foto: Bundesliga



3.- Argentina

Con 2.171 giocatori, gli argentini sono al terzo posto. Un Paese che esporta principalmente all'interno dello stesso continente americano, proprio come la Colombia. Le tre principali destinazioni dei giocatori argentini sono Cile (384), Perù (205) ed Ecuador (195). La Spagna è la principale destinazione al di fuori delle Americhe, con 171 giocatori.

Lionel Messi, giocatore dell'Argentina / Foto: Inter Miami



2.- Francia

Con 2.293 giocatori, i francesi sono al secondo posto. Un Paese che il 1° maggio di quest'anno ha raggiunto un nuovo record di 1.189 espatri francesi (+372 rispetto al 2020, +46%), secondo il CIES. Le tre nazioni in cui si recano principalmente i giocatori francesi sono Lussemburgo (344), Belgio (276) e Italia (214).

Kylian Mbappé, giocatore della Francia / Foto: Real Madrid



1.- Brasile

Con 3.020 giocatori, i brasiliani occupano la prima posizione. Un Paese che è sinonimo di calcio e di esportazione di talenti. Tenendo conto della distribuzione del CIES per continente: Europa, America e Asia, il Brasile si colloca al secondo posto in Europa (2.009 giocatori), dietro la Francia; al quinto posto in America (339 giocatori), dietro Argentina, Colombia, Uruguay e Paraguay; e al primo posto in Asia (1.027 giocatori). Le tre nazioni in cui si recano principalmente i giocatori brasiliani sono Portogallo (643), Giappone (199) e Malta (139). Gli Stati Uniti sono la prima destinazione nelle Americhe, con 98 giocatori.