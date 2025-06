Real Madrid vs Al-Hilal: primo ostacolo bianco alla conquista del mondo

L'era di Xabi Alonso al Real Madrid inizia in grande stile. Mercoledì prossimo, il Real Madrid affronterà l'Al-Hilal dell'Arabia Saudita all'Hard Rock Stadium di Miami (ore 21:00, ora spagnola) nel suo debutto nella rinnovata Coppa del Mondo per Club FIFA 2025. La partita servirà non solo a testare le prime sensazioni del nuovo progetto madrileno, ma anche a misurare le ambizioni di un Al-Hilal che, con acquisti multimilionari e un nuovo allenatore, sta cercando di avere un grande impatto sul tavolo del calcio internazionale.

Un Al-Hilalal pieno di stelle e assetato di gloria

Il Real Madrid si troverà di fronte un avversario non da poco. L 'Al-Hilal, campione d'Asia nel 2021 e dominatore quasi egemone del campionato saudita nell'ultimo decennio, ha rafforzato la propria rosa con l'ambizione di competere testa a testa con i giganti europei. La rosa comprende nomi riconoscibili come Mitrovic, Rúben Neves, Malcom, Kalidou Koulibaly, João Cancelo, Bono e Yassine Bounou. Anche se non tutti saranno disponibili, la qualità della squadra è innegabile.

João Cancelo | @Alhilal_EN

La stagione non è stata facile per i sauditi. Nonostante la vittoria del campionato nel 2023/24, la campagna attuale è stata più incostante, con una dolorosa uscita in semifinale dalla AFC Champions League Elite e un secondo posto in campionato che è costato il posto al tecnico portoghese Jorge Jesus. Il suo posto è stato preso da Simone Inzaghi, finalista di Champions League con l'Inter nel 2023, il cui arrivo promette un maggiore equilibrio difensivo.

La questione tattica: 5-3-2 o 4-5-1?

Con Inzaghi al timone, la formazione tattica dell'Al-Hilal rimane un punto interrogativo. Durante l'interim di Al-Shalhoub, la squadra si è orientata verso un più compatto 4-5-1, ma l'italiano potrebbe optare per il sistema a tre centrali e ali che lo ha portato al successo in Italia. Ciò riguarderebbe in particolare giocatori chiave come Marcos Leonardo e Renan Lodi.

Il centrocampo è uno dei grandi punti di forza della squadra araba, con Milinkovic-Savic e Rúben Neves come pilastri. Davanti, il tridente d'attacco sarà temibile: Malcom, Al-Dawsari e Mitrovic formano una linea d'attacco di alto livello, un mix di esperienza, grinta e sbilanciamento.

Possibile formazione dell'Al-Hilal (4-5-1)

Bounou; Cancelo, Koulibaly, Al-Bulahili, Lodi; Al-Dawsari, Milinkovic-Savic, Leonardo, Neves, Malcom; Mitrovic.

Dubbi: Tambakti potrebbe prendere il posto di Al-Bulahili al centro della difesa, mentre il nuovo arrivato Angelinho minaccia il posto da titolare di Lodi. Marcos Leonardo o Kanno sono in lizza per un posto se il sistema cambia.

Facundo Tello, arbitro dalla doppia esperienza

L'argentino Facundo Tello è stato designato dalla FIFA per arbitrare il debutto dei bianchi nel torneo. Internazionale dal 2019, Tello non ha arbitrato solo partite del campionato argentino, ma anche di quello saudita, circostanza che ha generato un certo scalpore in precedenza. In totale, ha arbitrato tre partite in Arabia in questa stagione, oltre a partite della Champions League asiatica, della Libertadores e del recente Brasile-Paraguay, dove ha coinciso con Vinicius e Carlo Ancelotti.

Tello sarà accompagnato dai connazionali Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade come assistenti e dal messicano Cesar Ramos come quarto ufficiale. La sua esperienza è indiscutibile, ma la sua conoscenza pregressa del calcio saudita sarà oggetto di attento esame da parte dei tifosi madrileni.

🇦🇷 Arbitraggio argentino al #MundialDeClubes!



🇪🇸 Real Madrid 🆚 Al Hilal 🇸🇦

👤Facundo Tello

🏁Juan Pablo Belatti

🏁Gabriel Chade



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea 🆚 LAFC 🇺🇸

🖥️Hernán Mastrángelo



A loro il meglio! pic.twitter.com/RnaDEE7psi - Associazione degli arbitri argentini (@aaaprensa) 15 giugno 2025

La sfida per il Madrid di Xabi

Per il Real Madrid, questa partita rappresenta più di un semplice debutto. È l'inizio ufficiale del ciclo di Xabi Alonso e l'opportunità di vincere un altro titolo internazionale. Ma è anche una cartina di tornasole: l'Al-Hilal non è solo un club saudita rafforzato, ma il massimo esponente di un calcio che ha infranto le barriere economiche e sportive per affermarsi nella conversazione globale.

Con Vinicius, Bellingham e Mbappé come stelle, i Los Blancos partono favoriti, ma dovranno prendere molto sul serio un avversario che, per nome e talento, sta iniziando a ritagliarsi una nicchia di mercato.