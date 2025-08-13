Ici C'est Paris: il PSG vince anche la Supercoppa Europea

Allo stadio Bluenergy di Udine il PSG vince il primo trofeo continentale della stagione, battendo in finale ai calci di rigore il Tottenham e alzando al cielo la Supercoppa Europea.

Le formazioni

Il PSG di Luis Enrique si presenta in campo con Chevalier tra i pali, preferito all'ormai partente Donnarumma, e protetto dalla consueta difesa a 4 composta da Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes. A centrocampo il tecnico spagnolo schiera Vitinha, Zaire-Emery e Doue a supporto del tridente offensivo formato da Dembélé, Kvaratskhelia e Barcola.

Il Tottenham risponde con Spence, Van de Ven, Romero, Danso e Porro a difesa di Vicario, con Bentancur, Sarr e Palinha in mediana a supporto delle due punte Richarlison e Kudus.

Il racconto della partita

A discapito di quanto ci si aspettava, a fare la partita è il Tottenham: gli inglesi non gestiscono il gioco dal punto di vista del possesso palla ma da quello dell'incisività. I parigini chiudono infatti il primo tempo con il 70% del possesso, ma senza mai essersi resi pericolosi.

Proprio questa incisività porta il Tottenham in vantaggio sul tramonto del primo tempo. Al minuto 39 una punizione lunga di Vicario pesca la sponda centrale di Romero: sul pallone si avventa Palinha che trova la risposta pronta di Chevalier ma, sulla ribattuta, Van de Ven è lesto e deposita in rete il pallone dell'1-0.

Il secondo tempo inizia con lo stesso copione del primo: il Tottenham è padrone delle azioni offensive, pur lasciando al PSG il pallino del gioco. E, dopo soltanto 3 minuti, sono di nuovo gli Spurs a trovare la via della rete.

Un cross di Pedro Porro viene impattato da Romero e, complice una risposta goffa da parte di Chevalier, termina in rete per il 2-0 inglese.

Il PSG è spento, poco pericoloso, e Luis Enrique decide di cambiare le carte in tavola: manda in campo al minuto 68' Lee, che rivoluzionerà la partita. Il sudcoreano aggiunge fisicità e energia al centrocampo parigino, rendendolo più offensivo e pericoloso.

E proprio Lee trova il gol del 2-1 all'85', con un mancino da fuori che si infila alle spalle di un incolpevole Vicario e regala maggiore fiducia al PSG, col Tottenham chiamato a difendersi dall'assedio.

E al 93' arriva la beffa. Vitinha gira bene palla verso Dembélé che, col destro, crossa potente in mezzo: sul pallone arriva l'incornata del 2-2 di Goncalo Ramos.



In 8 minuti il PSG è risorto dalle ceneri e ha portato la partita ai rigori.

Il racconto dei rigori

A dare il via alla lotteria dei rigori è il Tottenham, con Solanke che dagli undici metri piazza un destro all'angolino e sigla l'1-0.

Il PSG manda dal dischetto Vitinha per rispondere, ma il portoghese apre troppo il destro e spedisce il pallone a lato.

Il Tottenham si porta sul 2-0 con il rigore di un perfetto Bentancur ma i parigini accorciano le distanze con un destro forte e centrale da parte di Ramos.

Poi gli Spurs staccano la spina: prima Van de Ven, che si fa parare un rigore calciato malissimo di mancino, e poi Tel che calcia direttamente fuori col destro.

Il PSG pareggia con Dembélé e poi firma il 3-2 con Lee, mettendo pressione all'ultimo rigorista del Tottenham, Pedro Porro. Lo spagnolo tuttavia si dimostra infallibile dagli undici metri e pareggia i conti.

Ma il rigore decisivo è per la squadra di Luis Enrique, mandata in estasi dal mancino perfetto di Nuno Mendes.

Delusione Tottenham, ancora festa a Parigi

Delusione totale del Tottenham che, dopo esser stato in vantaggio per tutto il secondo tempo, si fa riprendere sul finale e poi perde ai calci di rigore, gettando così la possibilità di alzare il secondo trofeo europeo in pochi mesi dopo anni di sconfitte.

Esulta ancora il PSG, che si porta a casa il 5 trofeo della stagione a dimostrazione della forza di una squadra che, al momento, sembra avere poche rivali.