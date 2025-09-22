Pallone d'oro 2025: tutti i premi della serata

22 Settembre 2025, questa la data scelta da Uefa e France Football per celebrare il Pallone d'Oro, il trofeo individuale assegnato al miglior calciatore della stagione precedente.

Senza dubbio la cerimonia, che si svolgeva al Teatro Chatelet di Parigi presentata da Ruud Gullit e Kate Scott, era l'evento sportivo più atteso in questo periodo.

Molti ospiti, molti trofei assegnati e tanti colpi di scena: scopriamo insieme tutti i vincitori.

Il Kopa Trophy profuma di blaugrana

Pochi dubbi sull'assegnazione del Kopa Trophy, il premio che si assegna al miglior calciatore under 21: il trofeo è andato a Barcellona sia per il calcio maschile che per quello femminile. A vincerlo, senza molti dubbi, è stato Lamine Yamal, accompagnato dalla giocatrice blaugrana Vicky Lopez. Il premio è stato presentato da Raphael Varane, ex calciatore del Real Madrid.



Cruyff Trophy, vittoria facile per Luis Enrique

Anche sul Cruyff Trophy, quantomeno al maschile, vi erano pochi dubbi: dopo una stagione perfetta, coronata da 5 trofei, Luis Enrique vince il premio come miglior allenatore dell'anno assegnato da Fabio Capello.

Premio femminile vinto dall'allenatrice della Nazionale Inglese Sarina Wiegman, campionessa d'Europa 2025.





Yashin Trophy, il momento di Gigio

Lo Yashin Trophy, premio per il miglior portiere, ha visto trionfare al femminile Hannah Hampton, portiere del Chelsea, autrice di una stagione perfetta a livello individuale, sia in nazionale che con il club.

Per il premio maschile c'è stato un momento tutto italiano, con Buffon a premiare Donnarumma, quasi a rendere l'attimo come un passaggio definitivo del testimone fra passato e presente/futuro. Il portiere ex PSG, ora in forza al Manchester City, vince per la seconda volta in carriera il trofeo, confermandosi uno dei migliori portieri al mondo e, per il momento, il migliore.



Gerd Muller Trophy, i numeri premiano Gyokeres

Il momento del premio meno opinabile di serata è ovviamente il Gerd Muller Trophy, presentato da Luis Figo, che premia i migliori attaccanti della stagione.

A vincerlo sono stati Viktor Gyokeres, autore di una stagione da fuoriclasse assoluto a livello di numeri, con 63 gol in 58 partite, e Ewa Pajor, calciatrice del Barcellona, che ha disputato una stagione da 46 gol in 49 partite.

PSG e Arsenal Women come Best Club

Senza che ci fosse possibilità di opinione, Javier Pastore ha premiato i due migliori club, maschile e femminile: a vincere il trofeo sono stati il PSG e l'Arsenal Women, entrambi vincitori, tra le altre cose, della Champions League la scorsa stagione.

Pallone d'oro femminile, Bonmati fa tripletta

Sul palco del teatro Chatelet di Parigi, per la premiazione del Pallone d'Oro Femminile, sale Andres Iniesta: a lui il compito di annunciare la vincitrice. Tra lo stupore generale, a contendersi il premio sono Aitana Bonmati e Mariona Caldentey: stupisce l'esclusione dalla top 3 di Chloe Kelly, meno quella di Alexia Putellas. A vincere il Pallone d'Oro femminile è Aitana Bonmati, che per la terza volta in carriera viene incoronata come miglior calciatrice d'Europa.

Pallone d'Oro, la notte di Dembélé

Così come per Andres Iniesta, il compito non facile di premiare il vincitore del Pallone d'Oro maschile è andato a un altro ex Barcellona, il brasiliano Ronaldinho.

Esclusi dalla top 3 Raphinha e Salah, il terzo posto lo prende un altro giocatore del PSG, il portoghese Vitinha. E, come previsto già da tempo, il testa a testa finale era ovviamente tra Lamine Yamal e Ousmane Dembélé.

Il pallone d'oro 2025 è stato vinto dal giocatore del PSG Dembélé, a coronamento di una stagione straordinaria sia a livello di squadra che a livello individuale, per un giocatore che è stato in grado di crescere nel tempo e di arrivare a livelli altissimi.

E la Serie A in lista?

Poco spazio alla Serie A nella top 30 del Pallone d'Oro, con Lautaro e McTominay fuori dalla top 1, rispettivamente al 20° e al 18° posto. Fuori dalla top 20 Dumfries, che ha chiuso al 25°.