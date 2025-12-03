Barça ribalta le sorti al Camp Nou: 3-1 e fuga a +4

L’Atlético di Simeone ha provato a imporsi, ma i blugrana, soprattutto nella ripresa, hanno travolto la forza rojiblanca.
Primo tempo: Barça sprecone ma vivo
La partita si accende presto. Al 19’, l’Atlético sfrutta la prima vera ripartenza: Álex Baena attacca lo spazio, rientra e batte il portiere con freddezza. Il VAR dà l’ok e gli uomini del Cholo danno il via ad un inizio compatto, caratterizzato da verticalità.
Ma il Barça reagisce in maniera immediata. Al 26’, uno scambio rapido apre la difesa a Pedri e Raphinha finalizza con il sinistro.
È 1-1.
Poco dopo, il Barcellona ha la possibilità di imporsi con un rigore, Lewandowski sul dischetto. Il polacco, però, calcia alto. Un errore che mantiene l’Atlético dentro la partita. Il primo tempo si chiude in equilibrio.
Secondo tempo: Olmo si impone, Ferran chiude
Nella ripresa abbiamo visto un match più intenso, più tecnico sotto il controllo dei blaugrana. L’Atlético arretra.
Al 65’Dani Olmo, servito al limite, trova un diagonale teso che si infila sul secondo palo. È il gol del 2-1. Dopo il gol un un problema alla spalla lo costringe al cambio.
L’Atlético ha l’occasione per rientrare: Almada, a dieci minuti dalla fine, spreca un’azione clamorosa calciando addosso al portiere.
Nei minuti di recupero, il Barça, approfittando di un atletico sbilianciato, chiude il conto: Alejandro Balde serve Ferran Torres, che firma il 3-1 al 90’+6.
Le parole di Flick: “Siamo stati su un altro livello”
Nel post-partita, Hansi Flick non si nasconde davanti alle telecamere «La nostra prestazione è stata su un altro livello», commenta. «Abbiamo combattuto insieme, contro una grande squadra». Il tecnico, nonostante il rigore fallito di Lewandowski, lo difende e preferisce non esprimerai sugli infortuni: «Valuteremo Olmo domani, ma al momento non sembra nulla di grave».
La polemica arbitrale: il caso Gerard Martín–Giuliano
Un intervento duro di Gerard Martín su Giuliano ha acceso la situazione, scatenando un dibattito sul presunto fallo. Secondo l’ex arbitro González, l’episodio non raggiunge il livello da espulsione, pur essendo al limite.
Classifica e prospettive
Con questa vittoria, il Barcellona vola a +4 in classifica, mettendo pressione e trovando continuità in un momento delicato della stagione.
La squadra di Simeone aveva indirizzato bene il match, ma ha perso compattezza nella ripresa senza sfruttare le occasioni sotto gamba.
Il Barça vince in una serata densa di colpi di scena dove la squadra di Flick ha mostrato una versione di sé che piace. L’Atlético torna a casa con una liga che si tinge di blaugrana.