Chelsea e allenatori italiani, una formula che non fallisce

Essere italiano e allenare il Chelsea è sinonimo di titoli. Lo dicono i numeri. Con i due titoli già conquistati Enzo Maresca, che ha giocato in Spagna con Siviglia e Malaga, si è unito a un ristretto gruppo di allenatori transalpini che hanno avuto successo nel club inglese.

In oltre 120 anni, il Chelsea ha avuto 7 allenatori provenienti dal Paese dello stivale, e con 6 di loro ha vinto 15 dei 36 titoli della sua storia, ovvero il 41,7% dei successi dei Blues è stato merito dell'Italia, la nazione che ha regalato loro più glorie.

L'unico italiano che non è riuscito a vincere un trofeo è stato Claudio Ranieri, che ha trascorso quattro stagioni al comando, tra il 2000 e il 2004. Il massimo che ha ottenuto è stato un secondo posto nella Premier League 2003-04, vinta dall'Arsenal, e le semifinali della Champions League dello stesso anno, dove è stato sconfitto dal Monaco.

Di seguito condividiamo con voi gli allenatori transalpini che sono stati campioni con il Chelsea:

1.- Gianluca Vialli (1998-2000) 5 titoli.

Il primo e più vincente degli italiani, con 5 titoli: Carabao Cup (1997-98), Coppa delle Coppe (1997-98), Supercoppa Europea (1998), FA Cup (1999-00) e Community Shield (2000). È il secondo manager con più presenze nella storia del Chelsea, dietro a José Mourinho, che ne ha otto. Oltre ad allenare, Vialli è stato giocatore del club (1996-1999). Nella stagione 1997-98 è stato nominato giocatore-allenatore, in sostituzione di Ruud Gullit. Nel 1999 si è ufficialmente ritirato da giocatore.

Gianluca Vialli posa con uno dei suoi cinque titoli / Foto: Chelsea

2.- Carlo Ancelotti (2009-2011) 3 titoli

Dopo un periodo glorioso con il Milan, Carlo decide di tentare la fortuna per la prima volta al di fuori della sua Italia. In due stagioni ha vinto 3 titoli: Community Shield (2009), Premier League (2009-10) e FA Cup (2009-10). Tuttavia, durante la stagione ha lasciato in 'bianco' e hanno deciso di ringraziarlo.

Carlo Ancelotti con due dei tre titoli vinti / Foto: Chelsea

3.- Roberto Di Matteo (2012) 2 titoli

Come Gianluca Vialli, anche Di Matteo è stato un giocatore del Chelsea (1996-2002). Tuttavia, è ricordato soprattutto come manager per aver regalato al club la prima Champions League (2011-12) contro ogni pronostico. Ha vinto anche la FA Cup. La sua permanenza in carica è stata breve, solo otto mesi, tra marzo e novembre 2012.

Roberto Di Matteo con il trofeo della Champions League / Foto: UEFA Champions League

Antonio Conte (2016-2018) 2 titoli

Un esperto di campionati nazionali che non ha deluso, visto che nella sua prima stagione ha vinto la Premier League con 93 punti, sette in più del Tottenham. Nel suo secondo anno le cose non sono andate così bene, ma ha battuto il Manchester United di José Mourinho per 1-0 nella finale di FA Cup.

Antonio Conte alza il titolo della Premier League / Foto: Chelsea

5.- Maurizio Sarri (2018-19) 1 titolo

L'uomo nato a Napoli è stato al comando del Chelsea per una sola stagione, ma è stato sufficiente per vincere l'Europa League per 4-1 contro i rivali cittadini dell'Arsenal. Sarri ha sfiorato il secondo titolo, ma il Manchester City è stato più bravo e ha vinto la Carabao Cup.

Maurizio Sarri vince l'Europa League / Foto: Chelsea

6.- Enzo Maresca, (2024-oggi) 2 titoli

Ha iniziato la sua carriera in panchina come assistente. Ha avuto una grande stagione con il Leicester City nella stagione 2023-24, dove è riuscito a promuovere la squadra direttamente dopo il primo posto in campionato. Con la squadra londinese è arrivato quarto nella Premier League 2024-25 con 69 punti, a due punti dal terzo posto. Finora ha vinto due titoli: Coppa del Mondo per Club e Conference League.