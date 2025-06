Luis de la Fuente è "molto soddisfatto" della sua squadra in vista della partita contro la Francia

Luis de la Fuente ha dichiarato di essere "molto soddisfatto" della squadra spagnola che si prepara ad affrontare la Francia nella final four di Nations League. L'allenatore ha vissuto un periodo di successo in panchina e, mentre affronta una delle nazioni più talentuose del continente, ha parlato del suo piano per competere.

"Questi giocatori non si fermano

De la Fuente ha avuto un periodo fruttuoso sulla panchina della Roja. Nel 2023 ha vinto la Nations League battendo la Croazia ai rigori, per poi conquistare il titolo di campione d'Europa nel 2024 battendo l 'Inghilterra per 2-1 in finale. Tuttavia, dopo la sconfitta per 2-0 contro la Scozia nella seconda partita, il 63enne è stato critico: la considera un'esperienza formativa.

"La vedo in modo positivo. È stata un'ottima esperienza formativa. Mi ha insegnato a gestire situazioni estreme. E questo mi permette ora, quando la situazione è opposta, di rilassarmi".

Ha mantenuto la fiducia nei suoi piani e ha ritenuto che il personale avesse ancora fiducia nella sua gestione.

"La maggior parte di loro era calma, convinta. È vero che non eravamo abituati a perdere, perché avevamo quasi sempre vinto. E quelli che stavano arrivando non hanno avuto molto tempo per lasciarsi trasportare dai dubbi, perché dopo la partita contro la Scozia abbiamo vinto di nuovo, e stiamo ancora vincendo".

La Roja è ancora una squadra che vuole avere il pallone. Ma grazie alla coppia dinamica formata da Nico Williams e Lamine Yamal, hanno una grinta nel terzo finale che rompe con la tradizione, e continuano a dimostrare di poter avere successo anche in modi che non richiedono il controllo assoluto del possesso.

"Siamo una squadra con caratteristiche diverse. Possiamo correre molto, possiamo arretrare rapidamente, sappiamo difendere in un blocco basso come abbiamo fatto contro l'Olanda nei quarti di finale della Nations League.

Manca ancora una delle pietre miliari della squadra. L'infortunio al legamento crociato anteriore che ha messo fine alla stagione di Rodri a settembre rimane un problema, visto che il centrocampista non è stato incluso nella rosa. Tuttavia, la Spagna è stata rinforzata come di consueto a centrocampo e ha opzioni per prendere il suo posto oltre a Martin Zubimendi.

"Ora siamo molto fiduciosi di avere i giocatori che possono occupare quella posizione: che si tratti di Gavi, che ultimamente lo sta facendo a livello di club con un doppio pivot, che si tratti di Fabian Ruiz o di Mikel Merino".

Getty Images Embed from

Dopo l'infortunio, gli spagnoli hanno attraversato il loro gruppo di Nations League con quattro vittorie e si sono portati in testa alla classifica, prima di battere l'Olanda in due partite. La loro imbattibilità risale ancora alla sconfitta contro gli scozzesi nel marzo 2023, e hanno coltivato la fiducia in campo anche senza la loro ancora principale.

"Insisto, in questi scenari abbiamo pensato a come gestire le situazioni, e abbiamo la totale fiducia e garanzia che in qualsiasi di queste situazioni abbiamo giocatori molto capaci, di livello e qualità comprovati, e siamo, insisto, molto soddisfatti, molto felici della squadra che abbiamo messo insieme".

Inoltre, la cultura vincente impone un livello elevato che ha aiutato la loro preparazione.

"Questo è un gruppo di giocatori abituati a vincere. Ma non si vince solo quando si vincono i titoli. È l'atteggiamento di voler vincere in ogni partita, in ogni allenamento. E questi giocatori non si fermano".

Abbiamo 26 giocatori per coprire qualsiasi scenario".

De la Fuente ha concesso alla stampa un po' più di informazioni sulla selezione della sua squadra.

Uno dei nomi nuovi sulla lista è un volto vecchio. Isco ha ripreso in mano la sua carriera, riallacciando il suo vecchio rapporto con Manuel Pellegrini al Real Betis. Ora è stato premiato per due anni di ottimo lavoro con un posto in nazionale per la prima volta dal 2019. Pedri e Dani Olmo operano come centrocampisti d'attacco, ma potrebbe esserci spazio per giocare insieme.

"La cosa più importante è che abbiamo 26 giocatori per coprire qualsiasi scenario a cui dobbiamo pensare. In questi scenari abbiamo coperto tutto quello che abbiamo pensato e c'è spazio per Isco, c'è spazio per Fermín López, c'è spazio per Pedri o per chiunque altro, ma io insisto per coprire questi scenari".

Getty Images Embed from

Gavi si è guadagnato uno dei ruoli della rosa mentre continua il suo recupero dall'infortunio al crociato anteriore del 2023.

"Gavi è a un ottimo livello, ma ha ancora margini di miglioramento e deve fare molta strada per arrivare al livello che aveva poco più di un anno fa, ma è comunque a un livello molto alto. Questo ci rende molto felici perché è sempre stato un giocatore molto importante per noi, dà il suo contributo dentro e fuori dal campo".

Dean Huijsen ha mantenuto il suo posto in Nazionale dopo aver debuttato contro i Paesi Bassi, suo Paese di nascita, nel marzo 2023. È stato un anno frenetico per il ventenne, che si è assicurato il passaggio dal Bournemouth al Real Madrid. Raul Asencio, il suo nuovo compagno di squadra, è stato escluso dalla rosa, ma de la Fuente ritiene chiaro il motivo per cui ha incluso Huijsen.

Non credo di insistere troppo su questo punto, perché sicuramente anche loro sono rimasti sorpresi dalla sicurezza, dalla naturalezza e dalla fiducia che ha mostrato al suo debutto, contro l'Olanda in Olanda e qui quando ha dovuto giocare a Valencia davanti a 50.000 spettatori in un'atmosfera eccezionale".000 spettatori in un'atmosfera eccezionale, giocando davanti a ciò per cui non stavamo giocando, e questo non gli è pesato affatto a 18 o 19 anni".

Álvaro Morata èancora tra i convocati, nonostante il crollo di reti che ha subito nell'ultimo anno al Milan e al Galatasaray. Per l'allenatore, però, la sua presenza distoglie l'attenzione da talenti come Samu Aghehowa, che può imparare dalle prove e dalle difficoltà dei suoi compagni più anziani.

"L'aspetto positivo è che la competizione in tutte le posizioni fa emergere il meglio di ogni giocatore che compete per la possibilità di esordire. Questo permette a Samu, che è giovane e ancora in fase di sviluppo, di avere a disposizione giocatori come Álvaro, Mikel Oyarzabal o Dani Olmo, che possono giocare in altre posizioni, per imparare e lavorare sodo. Abbiamo 26 giocatori per coprire tutti gli aspetti della competizione di cui abbiamo bisogno".